Un informe de la CHD propone demoler el parque de maquinaria y el Consistorio alega
SALAMANCA Martes, 21 mayo 2019

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) emitió en abril un informe que podría condicionar el futuro del parque de maquinaria de Huerta Otea. Los técnicos del área de gestión del dominio público hidráulico de la CHD han elaborado una propuesta de resolución denegatoria respecto a la autorización de las obras del parque de maquinaria. Éste lleva años construidos y en funcionamiento, pero arrastra una compleja lucha jurídica entre el Consistorio y diversas instituciones como Tormes SOS o Los Verdes.

Desde Equo explican que las 25 páginas del informe hacen «un pormenorizado estudio de los antecedentes de este conflicto que se inició cuando el Ayuntamiento de Salamanca ordenó a FCC la construcción de dicho Parque de Maquinaria en los terrenos de la antigua depuradora municipal junto al río Tormes, sin contar con la preceptiva autorización de la CHD». Las obras datan de finales de 2007, pero los 'duelos ' jurídicos se han prolongado más de un década y han llegado hasta el Supremo.

El penúltimo capítulo se escribió en febrero de 2018, cuando la CHD anuló una resolución de 2012 de este mismo organismo que autorizaba las obras. El Ayuntamiento presentó una nueva petición para aprobar las obras y entregó más documentación al respecto para respaldar su petición ante la CHD.

El informe facilitado por Equo se enmarca en este tira y afloja ante las administraciones y la justicia y, en principio, su contenido respalda las posiciones del partido ecologista.

El documento afirma en sus últimos párrafos que «se entiende que las instalaciones del Parque de Maquinaria suponen la realización de actividades que no son compatibles con la preservación de las condiciones naturales afectas a un cauce con la entidad del río Tormes a su paso por Salamanca. Además, la actuación no garantizaría la seguridad de las personas y los bienes, de conformidad con lo previsto en el articulo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, pero sobre todo, las actividades puede generar severas afecciones medioambientales por tratarse de una actividad que implica trasiego de sustancias y materiales, que por su naturaleza constituyen un peligro de contaminación de las aguas, así como una degradación del entorno inmediato al cauce».

Así las cosas, la Jefa de Sección de Gestión del Dominio Público Hidráulico autora del informe «propone no autorizar las obras realizadas en la parcela municipal de la antigua depuradora de Huerta Otea, consistentes en la instalación de un Parque central de maquinaria del servicio público de recogida y traslado de residuos urbanos, así como de limpieza urbana». Y concluye que «como consecuencia de lo anterior deberá procederse al cese inmediato de la actividad que se está desarrollando en el citado parque de maquinaria y a la demolición y retirada de todas las instalaciones y obras ejecutadas en el plazo de seis meses» a partir de la fecha del citado informe, y «debiendo comunicar con carácter previo el inicio de tales trabajos de demolición y retirada a esta Confederación».

Valoraciones

El Ayuntamiento le quita hierro a la situación. El portavoz municipal, Fernando Rodríguez, aclara que el informe no es más que eso. «No es una resolución de la Confederación, ni una decisión, sino un informe de dos técnicos de la CHD, que la propia CHD ha trasladado al Ayuntamiento para que presente alegaciones», algo que el Consistorio hizo el 17 de abril. El equipo de Gobierno «obviamente no comparte» el contenido del informe y «por eso hemos presentado alegaciones jurídicas y técnicas que esperamos sean tenidas en cuenta, porque son sólidas y están fundamentadas». La CHD «analizará con detalle las alegaciones», pero el Ayuntamiento desconoce cuándo podrían tener una respuesta oficial.

Fernando Rodríguez ataca a Equo por «obviar» que el informe «no es una decisión de la CHD, porque la CHD aún no ha resuelto el expediente de solicitud de autorización del parque de maquinaria» presentado por el Consistorio. Según el portavoz municipal, lo hace público ahora «para sacar ventaja electoral de un hecho que de momento no tiene trascendencia porque no es una decisión ni una resolución, sino un informe dentro de un procedimiento administrativo. Una persona que desconozca cómo funcionan puede alarmarse, y eso es lo que ha pretendido Equo, pero a partir de ahí no hay motivo de alarma. A día de hoy no hay ninguna decisión de la CHD que obligue a retirar el parque de maquinaria», zanja.

El portavoz de Ganemos en el Consistorio y candidato a la Alcaldía Gabriel Risco, mantiene una postura opuesta. Cree que el informe de la CHD es «demoledor» y «un varapalo» para el Ayuntamiento. Según Risco, el parque de maquinaria «es insalvable» y «un buen ejemplo de la nefasta gestión del PP», que ha «despreciado» al Tormes.

«Es otro motivo más para que haya un cambio en el Ayuntamiento. No pueden estar ni un día más. Sólo traen desastres para Salamanca», concluye.