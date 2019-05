FÚTBOL - Segunda B Inamovible plan en Unionistas CF para las renovaciones Gorka Etxeberria, en el centro, charla con Tejedor, Sandoval y Jesús. / Manuel Laya El director deportivo de Unionistas recalca que las ofertas de renovación están hechas pero que no hipotecará al club JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 8 mayo 2019, 16:57

El plan no varía. Unionistas no se moverá de sus directrices económicas a pesar de la gran temporada que ha hecho que el equipo de Roberto Aguirre esté ya salvado de todo peligro a falta de dos jornadas para terminar la Liga y de que incluso puedan optar a jugar la Copa si le arrebatan al Coruxo -próximo rival charro- la novena plaza.

El Director de Fútbol Gorka Etxeberria ya ha lanzado todas las ofertas de renovación por los jugadores de la plantilla que interesan de la actual plantilla y ahora la 'pelota' está en el tejado de los jugadores. El club no podrá aumentar su presupuesto con respecto a esta primera campaña en Segunda B y, por tanto, los ofrecimientos económicos serán similares o algo superiores a los jugadores. Pero nada más. El que quiera renovar, tiene la oferta de trabajo y el que aspire a ganar más, podrá firmar por otra entidad.

«El club tiene dos grandes objetivos al que se puede añadir un tercero. El primero y es de obligado cumplimiento es que no podemos hipotecarnos. El club no puede generar deudas, viene en los estatutos», explica el vasco, que añade que «el segundo, planteado por mí y aceptado por el club, es que queremos estabilizar y dar continuidad al proyecto pero sin 'violar' el primer mandamiento». Y el tercero, añade Gorka, «es que yo me marqué tener 2/3 partes de la plantilla hecha entre fichajes y renovaciones en junio pero es algo que no tiene por qué darse sí o sí. Quiero acabar bien antes que pronto».

En este sentido, añade que «entendemos que los jugadores quieran cobrar más por su gran temporada y nos sentiremos orgullosos si acaban firmando por equipos más poderosos y cobran algo que seguramente se merezcan. Pero nosotros no tenemos más», advierte Gorka Etxeberria que confiesa que «las ofertas de renovación están hechas y ellos tendrán que ver si las aceptan o no», en referencia a los jugadores.

El club además sigue trabajando en la confección de la plantilla aunque el Director de Fútbol no confirma ni desmiente que esté ya cerrado algo al respecto. «Lo único que puedo decir es que llevamos trabajando mucho tiempo y mucho en ese sentido».