«Es importante el desarrollo de la Cultura vinculado a las nuevas tecnologías» David Mingo en su despacho del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. / M. J. G. David Mingo - Alcalde de Santa Marta y diputado de Cultura Proyecto que el regidor trata de llevar a cabo en el municipio del alfoz que preside pero también quiere trasladar a la Diputación, de la que ahora forma parte MARÍA JESÚS GUITÉRREZ / WORD SALAMANCA Domingo, 7 julio 2019, 13:45

avid Mingo comienza una nueva etapa en su vida, ya que tras revalidar la Alcaldía de Santa Marta de Tormes con mayoría absoluta ha sido elegido diputado de Cultura, dos cargos que compatibilizará durante estos cuatro años.

–Alcalde de nuevo de Santa Marta de Tormes y en esta ocasión con mayoría absoluta, imagino que se trata de un reconocimiento de los vecinos al trabajo bien hecho durante los pasados cuatro años.

–Supongo que es un reconocimiento a estos años de gestión, de seguimiento y de cercanía al vecino. Pero no podemos perder el suelo de las cosas, a veces estás arriba, a veces estás en el medio y a veces estás abajo, y hay que tomárselo como un regalo de los vecinos y algo que los vecinos te dan, que es su confianza y te la da para que cumplas con ella. Ahora no hay que relajarse, sino mantener el nivel y estar más en contacto con los vecinos, ahora somos más y podemos estar todavía más en contacto con ellos, con la realidad, podemos tener más voces y oídos que antes y que esto sirva para mejorar y no para apalancarnos y relajarnos. Porque ese no es mi objetivo, sino todo lo contrario, prestar un servicio porque tenemos muchos proyectos que hay que llevar adelante y Santa Marta lo merece. Es más un tema de responsabilidad que tomárselo como un reconocimiento, el día de las elecciones ya pasó y desde el día siguiente hay que trabajar y continuar la labor.

-Estos cuatro años podríamos decir que son una continuidad al trabajo iniciado la legislatura pasada.

-En muchas materias sí, es completar cosas y proyectos que hemos comenzado, como en el área de Juventud, Cultura (museos, festivales, noches de verano...), en Infancia (parques infantiles, Ciudad Amiga de la Infancia...), en todos ellos es continuar. Pero también hay que hacer cosas diferentes que nos pide la gente como instalaciones deportivas, que es una demanda del Club de Fútbol y otros vecinos; hay que imprimir fuerza a ese trabajo, porque habrá que modificar el Plan General y las cosas que sean necesarias. El tema de empleo y desarrollo industrial tecnológico es algo que hay que iniciar, ya estamos trabajando para que en Santa Marta pueda haber una zona donde las empresas -que puedan tener empleabilidad y futuro, que son las que están vinculadas a las nuevas tecnologías- puedan tener un espacio con unas condiciones muy ventajosas para hacer atractivo el instalarse en el municipio; y en eso estamos trabajando desde antes de tomar posesión en esta legislatura y ahora queremos continuar. Y también en el estudio del desarrollo del polígono industrial, al menos realizar el plan parcial para que sea una realidad en el futuro.

-¿Esos serían los planes estrella de esta legislatura?

-Esos son proyectos fundamentales más allá de que vamos a continuar otras líneas de trabajo de cosas que la gente demanda: parques infantiles, instalaciones deportivas menores. Esos son tres objetivos de legislatura que si los llegamos a cumplir serían una oportunidad para las próximas décadas para el municipio, puesto que se contaría con una zona de vivero tecnológico para poder tener una posibilidad de expansión de empleo de calidad vinculada a las nuevas tecnologías. Por otro lado, la redacción del plan parcial del polígono industrial de cara a que en próximos años y lustros pueda haber suelo industrial que dé posibilidad de empleo de todo tipo, que es una carencia que tiene el municipio a pesar de la ubicación tan buena que tiene, que es la salida natural de la carretera de Madrid, de la autovía. Y el tercero, una gran instalación deportiva en Valdelagua para tener unificada una zona deportiva de calidad en el término, ya que ahora está muy disperso todo.

-La legislatura pasada apostaron por la cultura, ¿continuarán en la misma línea en la presente?

-Ahora que tenemos la base, la idea es seguir desarrollando el arte mural, potenciar sobre todo a nivel de marketing todos nuestros museos (de la moto, de arte contemporáneo, el del grabado que recibiremos en pocos meses -ahora se está exponiendo en México-, el centro de interpretación de la Isla del Soto, además de la implantación de algún otro en el que ya estamos trabajando). A todo eso hay que darle difusión, meterlo en rutas, darle herramientas tecnológicas para que la gente pueda visitarlo y eso lo vamos a hacer en estos años como un impulso turístico más.

-En estos años han mostrado su colaboración a comerciantes y hosteleros, un sector importante en Santa Marta...

-De hecho tenemos un concejal específico de Comercio y Hostelería. Queremos ponerlos en el mapa y ya hay varias ideas que estamos trabajando que hemos recogido de las demandas durante la campaña electoral como la creación de una guía del comercio local, la generación de una aplicación informática que pueda localizar los negocios y que tenga acceso directo desde los puntos de interés del municipio hacia ellos. O la reciente feria del comercio celebrada conjuntamente con la asociación, con ese mercado de primavera en la Isla del Soto que ha funcionado magníficamente. La idea es realizar más actividades de ese tipo para dar al comercio local una visibilidad mayor a la alcanzada.

-¿Este tipo de colaboración también se realiza con otras agrupaciones de la localidad?

-Sí, por ejemplo tenemos una reciente asociación de motos, A2ruedas, que está vinculada con el Museo de la Moto, al que le dan mucha difusión, y vamos a realizar una colaboración a lo largo del año para realizar distintas actividades. Ahora en las fiestas patronales van a hacer dos jornadas con marcha motera, concentración en la isla y otras actividades que organizan ellos. Nuestra colaboración es permanente con todas las asociaciones y clubes deportivos. Mantenemos con ellos unas ayudas que ascienden a unos 36.000 euros al año, que hemos resuelto esta semana. Sin la existencia del Ayuntamiento estas asociaciones tendrían difícil subsistir, porque la colaboración va desde esas cuantías económicas a cualquier tipo de demanda (por ejemplo, las asociaciones de baile pidieron cambio de tarima, que ya se ha hecho; y aire acondicionado, que está pendiente). Las asociaciones son importantes porque generan identidad de municipio, en el caso de las de baile, hacen una Feria de Abril y generan durante un fin de semana un ambiente festivo en la zona de Tierno Galván y generan entidad de municipio. Todas las asociaciones saben que las puertas del despacho del alcalde y de todos los concejales están abiertas para hacer entre todos municipio, que es para lo que sirve la participación, la cual está funcionando en Santa Marta.

-A punto de comenzar una nueva legislatura, ¿ha habido algún proyecto que se les haya resistido en la anterior?

-Una de las cosas que vamos a intentar, que es una cuestión en la que nos tenemos que poner de acuerdo con la Unidad de Carreteras del Estado, es la creación de una acera en la vía que hicimos de acceso a E.Leclerc. Es un proyecto que ejecutó el Ayuntamiento sobre un vial que no es suyo, que es una vía de servicio de la autovía de Madrid, y la jefatura de la Unidad de Carreteras entendía que no se debían ejecutar aceras, que era suficiente con el pavimento, pero nosotros entendemos que no se pueden poner puertas al campo ni tampoco barreras a realidades que se imponen: la gente que viene de las urbanizaciones termina pasando por campo o el arcén de esa vía generando más peligro que si hubiera una acera; también hay gente que pasea hasta el E.Leclerc, con el consiguiente peligro que tiene. Esa es una de las cosas que hay que solventar, como también con la CHD la pavimentación o arreglo mínimo de la carretera de Naharros. Debe afrontarlo la CHD o entre todos, porque nadie se ha apartado con el fin de dar más seguridad a la circulación. También con la CHD el seguir ampliando la limpieza de márgenes, hemos adelantado mucho con la Isla del Soto y el Paseo Fluvial, pero aún quedan cosas por hacer. O la recepción del sector 2 que es otra de las prioridades que tiene el equipo de Gobierno y ésta ya es una cuestión propia, que es la trasera del Lidl que es suelo privado; la gente pasa por allí y ve que está en mal estado y, aunque no es competencia del Ayuntamiento, queremos darle solución. Está pendiente por ejecutar un convenio urbanístico y la urbanización. En esta legislatura también queremos dar prioridad a esta cuestión, aunque sabemos que es un tema privado. Otra de las cuestiones que tenemos agendadas para darle solución es el límite del término municipal con Salamanca o la conexión de agua al agua potable de la capital, que es uno de los proyectos estrella de esta legislatura. Son temas que ya han arrancado, que no dependen sólo de nosotros, que en unos hay voluntad, en otros trabas...; temas hay muchos por trabajar.

-Además de alcalde de Santa Marta, ahora también es diputado de Cultura, ¿cómo afronta este reto?

-Con mucha ilusión por poder llevar adelante un área que en Santa Marta hemos desarrollado mucho, aunque aquí está todo por hacer y allí no. La Diputación trabaja Cultura muy bien desde hace muchos años y tiene un departamento con gente muy profesional, con áreas e institutos que tienen su propio personal y seguramente generen una actividad permanente que está ya consolidada. Voy con la ilusión de aportar, de enterarme, de dejarme guiar, que eso es importante también; con humildad, porque no soy un experto en nada, pero tengo ciertas ideas; y sobre todo con la idea de ayudar a los municipios. Entiendo que la Diputación es un órgano de representación de los pueblos, que está al servicio de los alcaldes y concejales y dentro del área de Cultura yo intentaré dar el mayor apoyo y difusión, dentro de las limitaciones que tenga, y el mayor respaldo a los pueblos y a sus actividades culturales porque entiendo que esto también es una herramienta para dar promoción a los pueblos y generar riqueza, atractivo y fijar población.

-¿Tiene en mente algún proyecto que le gustaría desarrollar?

-Tengo conceptos que tengo que valorar con los técnicos de la Diputación y antes tengo que conocer el escenario en el que me muevo, dotaciones presupuestarias, margen de maniobra para poder desarrollar algún proyecto... Un matiz importante en esto es lo que estoy intentando desarrollar en Santa Marta, el desarrollo de la cultura vinculado a las nuevas tecnología, porque es necesario generar herramientas de difusión de lo que se hace y en esto hay un mundo por descubrir; no sólo estoy hablando de redes sociales, sino de la generación de aplicaciones informáticas, del contacto con la realidad de una provincia con un potencial cultural y turístico inmenso en todos los sentidos, tanto patrimonial como de identidad propia, y su difusión debe ser un objetivo en si mismo. Pero antes de nada, quiero entrar en la realidad de la Diputación, conocer cómo funciona, los procesos y a partir de ahí tender a ser imaginativo e intentaré estar a la altura de mi predecesor, que me ha dejado el listón muy alto.