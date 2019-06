'Imparables contra la leucemia', la lucha incansable por una mayor investigación Pacientes, expacientes y familiares participaron en el Día de los Imparables. / SERNA Salamanca celebró ayer una jornada, organizada a nivel nacional por la Fundación Josep Carreras, para concienciar sobre la importancia de que se investigue más ROSA M. GARCÍA / WORD Domingo, 30 junio 2019, 11:50

Los casos de leucemia y otras enfermedades de la sangre van en aumento; gracias a la investigación, hoy en día muchos pacientes se curan, pero es necesario un mayor esfuerzo investigador para conseguir la curación de todas estas enfermedades. Esta es la reivindicación fundamental del Día de los Imparables, que ayer se celebró en distintas ciudades de toda España; una iniciativa de la Fundación Josep Carreras dentro de su campaña 'El mejor anuncio del mundo' y enmarcado en la Semana Europea contra la Leucemia. El objetivo, concienciar sobre la importancia en la investigación de la leucemia y enfermedades de la sangre malignas como linfomas, mielomas, etc.

Salamanca también participó con una mesa informativa en la plaza del Liceo de la capital. Desde las once de la mañana y hasta las nueve de la noche, varios pacientes, expacientes, familiares y voluntarios relacionados con enfermedades de la sangre informaron y concienciaron sobre ellas y les animaron a colaborar con la asociación en sus proyectos de investigación y en las actividades que lleva a cabo. «Nuestro el lema es 'Imparables contra la leucemia', porque hasta que no la curemos no pararemos», afirmaba Rebeca, una expaciente de leucemia que ayer participó en la jornada informativa.

Este Día de los Imparables lleva realizándose en la capital tres años. «Nos juntamos familiares y pacientes y contamos a la gente en qué consisten estas enfermedades y les animamos a que colaboren».

La función principal de la asociación «es la investigación; tienen un centro de investigación en Barcelona, y pedimos que la gente tome conciencia de la importancia de investigar, que en nuestro caso nos ha cambiado la vida. Todos los que estamos vinculados a estas enfermedades y que hemos conseguido salir adelante es porque se ha investigado o porque nos han dado la oportunidad», afirma, reivindicando también una mayor financiación pública en todos los ámbitos.

Rebeca tuvo leucemia. «Hace 20 años quizás no hubiera estado aquí, pero gracias a la investigación, precisamente, han dado con la cura de mi tipo de enfermedad y aquí estoy». También quiso destacar que en Salamanca hay una unidad de Hematología «muy potente, una de las más reputadas del país, que realizan bastantes ensayos e investigaciones».

La investigación «depende de la leucemia, hay mucho tipos», afirma Isabel, otra de las participantes en la jornada. «Cuanto más gente la tiene, más se investiga, pero también hay que investigar los casos que son pequeños; cada vez hay más gente con leucemia y también más tipos de leucemias o cualquier enfermedad de la sangre y no se investigan».