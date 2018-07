La huelga de trenes de mañana afectará a cuatro conexiones Los responsables de CGT, durante su comparecencia. / LAYA Los paros de dos horas por turno implicarán a los viajeros del Alvia de las 6:50 y 15:30 así como a los de MD de Madrid y Valladolid de mediodía EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Jueves, 26 julio 2018, 11:50

El sindicato SFF-CGT ha anunciado paros parciales en algunos de los servicios ferroviarios de Salamanca, en concreto, para mañana viernes, 27 de julio, y que afectarán a los trenes Alvia de las 6:50 y 15:30, y a los media distancia MD de las 7:32 a Madrid y las 14:00 a Valladolid. Los paros de dos horas por turno tendrán lugar de 00:00 a las 02:00, de 7:00 a 9:00 y de 16:00 a 18:00 horas, «por una serie de circunstancias que no encuentran respuesta en las direcciones empresariales, ni por parte del Ministerio», apuntaba ayer el secretario provincial de este sindicato, Ubaldo Hernández.

A esta organización le preocupa el futuro, «donde vemos la destrucción de un servicio público, sostenible, con una amenaza en puertas con la entrada en vigor del cuarto paquete ferroviario, con lo que pretenden liberar en 2020 el tráfico de viajeros».

En la estación de ferrocarril de Salamanca cuentan con una plantilla «envejecida», según describen desde SFF-CGT, «con una media de 56 años, y que ha disminuido en los últimos 3 años un 15%, de las dos empresas, y vemos que sin ser una provincia con muchos servicios o circulaciones, se han suprimido trenes de viajeros por falta de material o personal, estamos en el límite, cualquier incidencia, como una baja, supone que los servicios se suprimen o pasan a carretera», subrayaba Hernández.

La plantilla actual en Salamanca es de 128 personas en Renfe y 95 en Adif, pero que según este sindicato «está ya muy ajustada». Otro cambio que les preocupa es que la estación salmantina «ha desaparecido del catálogo de Adif de servicios auxiliares y maniobras, en la declaración de la red de 2018, tanto en oferta para realizar maniobras como servicios auxiliares de mercancías».

Asimismo, han perdido algunas cargas de trabajo, como la que realizaban para el transporte de bioetanol de la fábrica de Babilafuente, o las maniobras de Tejares, «que lo hace otra compañía privada».Los responsables de este sindicato también denuncian que no se tienen en cuenta las necesidades de los usuarios del ferrocarril, «y se olvida algunas relaciones, como con Ciudad Rodrigo, que no existe, ni Peñaranda, con horarios no adecuados». Por ejemplo, para los viajeros que llegan de Ávila, «el primer tren llega a las 10:50», lamentaron.

Además, Ubaldo Hernández advirtió que el Gobierno se ha olvidado de invertir en el ferrocarril convencional, «y todo ha ido para grandes infraestructuras como el AVE, y con ello se han suprimido servicios que han sido derivados por carretera».