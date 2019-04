FÚTBOL - Segunda B No habrá homenaje a Rubén en el derbi de esta noche en el Helmántico Manjón, goleador de Unionistas en Guijuelo, posa con familiares de Rubén y la camiseta de Rubén. / MARÍA SERNA Según los padres del joven jugador del CD Navega fallecido tras una enfermedad rara, el Salamanca CF se ha desentendido del acto que sí se ha llevado a cabo en los últimos derbis charros JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 13 abril 2019, 11:45

Este sábado no habrá jugadores que levanten la camiseta de Rubén, joven jugador del CD Navega fallecido hace siete meses tras una enfermedad rara, tras marcar un gol como sí ha pasado en los últimos derbis en Salamanca. Los padres de Rubén así lo han anunciado en redes sociales significando que el Salamanca CF se ha desentendido del acto: «Como todos sabéis en los derbis de Segunda B, pensamos en homenajear a Rubén sacando su camiseta el primero en marcar, además de sacar una pancarta los dos equipos. Así damos a conocer esta maldita enfermedad llamada DIPG. Este sábado se juega otro derbi y queremos que toda la gente aficionada al fútbolsepa que por parte del Salamanca UDS, club del que era socio nuestro angelito Rubén desde que se llamaba CD Salmantino, no han querido saber nada de este tema, desentendiéndose totalmente e intentando darnos largas (...). En el siguiente derbi entre Unionistas y CD Guijuelo sí habrá homenaje a Rubén ya que siempre se han volcado con mi hijo y a día de hoy lo siguen haciendo con nosotros. Creo que no estamos pidiendo nada que Rubén no se mereciera ya que era socio y no pudo el último año ni disfrutar de su abono. Desde aquí os quiero decir 'no merecéis un socio como Rubén', que tengáis mucha suerte, la que no tuvimos nosotros».