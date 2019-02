El homenaje de Juanra Bonet y Los Lobos de '¡Boom!' al salmantino José Pinto El equipo del programa y sus compañeros se reunieron ayer en el plató de Antena 3 para dedicar al concursante fallecido el programa del 27 de febrero SONIA QUINTANA Jueves, 28 febrero 2019, 10:36

«Hola, el programa que vais a ver está grabado. Ya sabéis que, en los concursos, nos gusta grabar con varios días de antelación. Pero hoy, 27 de febrero, hemos querido estar todos con vosotros, porque hemos sabido una noticia muy triste y es que nuestro, vuestro, amigo José Pinto nos ha dejado, nos ha dejado hoy, ha fallecido y queríamos estar con vosotros, con vosotros y con ellos«, dijo Juanra Bonet refiriéndose, como se le adelantó Valentín, a «los compañeros de 'manada', Los Lobos».

Así arrancó ayer el homenaje que tanto el equipo del concurso de Antena 3, conducido por Juanra Bonet, como los que fueron sus compañeros durante los 373 programas que el ganadero salmantino José Pinto formó parte de Los Lobos de '¡Boom!', quisieron rendirle minutos antes de la emisión del programa, que suspendió las grabaciones previstas para el día de ayer. La noticia de la muerte de José Pinto pilló a Erundino, Valentín, Manu y Alberto, Los Lobos, en Barcelona.

«Solo recordarle con la mayor emoción y el mayor cariño. Y no sé, yo estoy muy conmovido, casi no puedo hablar, solo mandarle un beso y un abazo muy fuerte», apuntó Valentín, que fue el primero de Los Lobos en hablar. Erundino, muy emocionado, apenas fue capaz de mandar un beso y un abrazo a la familia. Manu, más entero, añadió «yo quiero recordarlo con esa sonrisa, no sé, intentar quedarme con eso, con la sonrisa y el buen rollo que nos transmitía a todos nosotros y a todos los de alrededor. Siempre tenía un chiste, una canción... y me gustaría quedarnos con ese recuerdo». «Su pérdida nos está causando un dolor muy, muy intenso», apostilló Alberto SanFrutos, quien ocupó el lugar dejado por José Pinto cuando éste último decidió abandonar el programa el 18 de diciembre de 2018 por motivos personales.

«Nosotros, desde el programa, decir que nos hemos sentido unos afortunados por poder compartir tanto tiempo con él. Y estoy seguro que hablo también en nombre de todos los espectadores. Nos sentimos unos afortunados. Queremos dedicarle este programa a él y todos los que nos quedan por delante. Le llevaremos siempre en el corazón. Buen viaje, José«, concluyó el presentador, antes de dar paso a un vídeo con algunos de los mejores momentos del salmantino en su paso por el programa.