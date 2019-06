Los hombres de musgo de Béjar, protagonistas de Interés Turístico Internacional Llegada de la comitiva a la Plaza Mayor, donde tendría lugar la rendición de banderas antes de introducir al Santísimo Sacramento en la iglesia del Salvador. / MARÍA M. SERNA BÉJAR La ciudad textil celebra el Corpus Christi estrenando denominación para esta fiesta, en la que una nueva Corporación municipal participa en los actos MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ / WORD BÉJAR Lunes, 24 junio 2019, 11:50

Un año más, los hombres de musgo fueron los protagonistas de la festividad del Corpus Christi en Béjar, una celebración que este año llegaba con la catalogación de Fiesta de Interés Turístico Internacional por, entre otras cuestiones, la participación de estos personajes -que recuerdan la reconquista de la ciudad bejarana de la denominación árabe hace ya 746 años- en la procesión del Santísimo Sacramento por las calles de la ciudad, mezclándose así lo religioso y lo pagano, la tradición con la historia, la devoción con la cultura.

Junto a los hombres de musgo son muchos los elementos que forman parte de esta festividad en Béjar, desde la decoración de las calles en las que no faltan las alfombras de sal hasta los niños de Primera Comunión que acompañan a la procesión, sin olvidar la participación e implicación de las cofradías, hermandades y vecinos, así como de la nueva Corporación municipal, que ayer vivía su primer acto público y en la que se hizo notar las diferencias existentes entre los distintos partidos. Así, mientras los miembros del Partido Popular -ahora en la oposición- asistieron a la eucaristía en la iglesia de Santa María la Mayor y se unieron a la procesión religiosa en la puerta del templo, los miembros del equipo de Gobierno, con la alcaldesa, Elena Martín Vázquez, a la cabeza, esperaron a la comitiva religiosa junto a los hombres de musgo en la plaza de San Juan Bosco.

Unida toda la comitiva se continuó el recorrido establecido con paradas en los distintos altares realizados para la ocasión, en el que no faltaron los pétalos de rosa tirados desde las viviendas sobre la custodia con el Santísimo Sacramento y el romero esparcido sobre el suelo, para acabar en la Plaza Mayor, donde tuvo lugar la tradicional rendición de banderas ante el Santísimo, que al acabar fue introducido bajo palio en la iglesia del Salvador.

De 12 a 15 kilos de peso

Pero antes de toda esta celebración se llevó a cabo en el convento de San Francisco un proceso muy llamativo, como es ataviar a los seis afortunados con los trajes de musgo. Eduardo Sánchez, de 46 años; José Antonio Heras, de 50 años, junto a su hermana Rosario, de 45; Pablo Hernández, de 27 años; Javier Tejeda, de 32; y Vanesa Barrios, de 29 (cuatro hombres y dos mujeres) fueron convertidos en hombres de musgo por Alejandro Romero, quien ha continuado un trabajo que inició su padre; junto a Julián García y Remigio Barrios, trabajadores del Ayuntamiento.

Los tres fueron colocando las diferentes piezas de musgo sobre el cuerpo de estas seis personas y atándolas con fuerza, hasta poner sobre ellas un traje que pesa entre 12 y 15 kilos.

Mientras vestían a Eduardo Sánchez, éste contaba que ha estado esperando cuatro años y medio para ser hombre de musgo y que lo que sentía en esos momentos era «presión y calor», algo que se soportaba bien por la «ilusión de seguir con la tradición y de colaborar con la procesión»; aunque reconoció que se apuntó para ser hombre de musgo con el fin de salir junto a su hijo que tomaba la Primera Comunión en la procesión de hace tres años.

Por su parte, José Antonio Heras manifestaba que se sentía «muy apretado» con todo el musgo cubriendo su cuerpo; que llevaba apuntado siete u ocho años para representar este papel con una condición: salir junto a su hermana Rosario en la procesión; algo que ha sido posible este año y que le llenaba de «orgullo» como a todo buen bejarano. Por último destacó que «ésta es una tradición que nunca debe morir», y ahora menos que nunca, tras conseguirse la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Rosario Heras Guijo reconocía, mientras la vestían, que llevaba «toda la semana muy nerviosa y llegas aquí con muchas ganas, porque es una tradición bejarana y poder formar parte de ella es una gran satisfacción y más siendo mujer», puesto que antes no podían participar. Mientras le colocaban las piezas de musgo, señalaba, «parecía que no te podías mover, porque atan muy fuerte las cuerdas, para que no se te caiga durante el recorrido» pero una vez vestida completamente lo que sentía era «mucho calor», pero estaba tranquila, porque sabía que durante el recorrido iban a ir asistiéndolos y dándoles caramelos o agua si así lo solicitaban.

Pablo Hernández y Javier Tejeda, dos de los más jóvenes en salir en la procesión, destacaron que el padre de Tejeda apuntó a los hijos de todos los amigos hace años y ellos dos son los últimos en vestirse de hombres de musgo, cerrando así el círculo; y es que sus familias han salido al completo, padres y hermanos, faltando sólo ellos, pasando esta tradición de generación en generación. La espera para poder cumplir esta tradición para ellos no ha sido muy larga, «unos cinco o seis años».

Respecto a lo que ayer sentían una media hora después de haber sido vestidos, era un poco «de angustia», sobre todo de «presión, como si te dieran un abrazo continuo», resaltaba uno de ellos. Aún así, manifestaban su «ilusión y alegría».

Por último, Vanesa Barrios señaló que llevaba siete años en lista de espera y que para ella era «un orgullo tremendo rememorar la conquista de mi ciudad». La tradición es lo que le ha llevado a participar pues «tengo a mis dos abuelos en el cielo y no llegaron a cumplir su sueño y me toca hacerlo a mi por ellos. Pero sobre todo participo por tradición, hace siete años se vistió mi madre y a los pocos días me apunté yo porque quería seguir su ejemplo y estoy muy orgullosa».

Sobre cómo se sentía fue concisa: «aprisionada», «embutida y creo que será difícil caminar pero sarna con gusto no pica». También explicó que antes de acudir a vestirse de hombre de musgo les habían dado una serie de consejos, como la ropa que debían llevar y que debían de «andar como los pingüinos, con las piernas abiertas y avanzando poco a poco». Además, reconoció estar muy nerviosa y es que fue la última en ser vestida, pero poco a poco los nervios fueron pasando y estaba lista para salir.

La alcaldesa, Elena Martín, quiso estar presente en todo este proceso, que llegaba a una semana de tomar posesión de su cargo y en un año que era Fiesta de Interés Turístico Internacional, algo que daba «un poco de vértigo». Sabía que la parte religiosa de la fiesta estaba organizaba, pues depende de las cofradías y hermandades, pero no así la cultural y ornamentación de la ciudad «de la que no había nada» por lo que «ha sido un obstáculo a salvar concitando a gente de todos los colores con un fin único: que esta fiesta saliera de una forma excepcional» y con la ayuda de «los trabajadores municipales y de los vecinos».