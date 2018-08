«Hombre, ¿y tú de quién eres?» Decenas de vecinos acudieron a escuchar el pregón de las fiestas de Villanueva del Conde. / MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ VILLANUEVA DEL CONDE El periodista Sergio Martín pronuncia el pregón de las fiestas recordando sus vínculos con Villanueva del Conde REDACCIÓN / WORD VILLANUEVA DEL CONDE Lunes, 20 agosto 2018, 12:25

El pregón de unas fiestas es un momento esperado, porque significa que se avecinan días de ocio, juegos, música y diversión. Para el pregonero suele ser un motivo de orgullo que le elijan, ya que implica que sus vecinos le consideran digno de semejante encargo. El responsable este año fue el periodista Sergio Martín, conocido por trabajar en Televisión Española.

En su alocución ante decenas de vecinos, recordó que sus abuelos paternos (Bautista y Emilia) eran de Villanueva del Conde y confesó que acudir a la villa serrana era «un viaje emocional» y un encuentro con sus raíces, su gente y su pasado. También reveló que no pudo pronunciar el pregón de 2017 por compromisos profesionales pero que el año pasado ya prometió al alcalde, Javier García Hidalgo, que este año no faltaría «pasase lo que pasase». Y así fue.

Sergio Martín reveló dos anécdotas muy relacionadas con Villanueva. La primera, que uno de sus recuerdos sobre el pueblo, de cuando era «muy pequeño» eran las piscinas naturales y su agua «helada». Y la segunda, que en un viaje de trabajó conoció al famoso empresario Juan José Hidalgo, natural también de Villanueva, y que le comentó que él también tenía raíces en la localidad. «Él no me conocía de nada y yo le dije que era de Villanueva». La respuesta de Hidalgo fue «hombre, ¿y de quién eres?, que es la pregunta que hacen en todos los pueblos. Y resulta que el vecino más ilustre era amigo de mi abuelos. Me hizo mucha ilusión. Éste era un viaje que quería hacer», confesó.

El día de ayer concluyó con una visita por las bodegas de la localidad, con una verbena y con una alborada en honor de los patronos San Fabián y San Sebastián.