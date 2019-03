«Mis historias son una excusa para indagar en la naturaleza humana» Julia Navarro presentará el martes en Salamanca su última novela, 'Tú no matarás'. / HENAR SASTRE La escritora Julia Navarro presenta el próxima martes su última novela, 'Tú no matarás'. La cita es en la Librería Santos Ochoa, Gran Vía 12, a las 19:00 horas ROSA M. GARCÍA / WORD Domingo, 10 marzo 2019, 11:53

Tras el éxito de público de sus seis novelas anteriores, la nueva obra de Julia Navarro nos habla de la culpa, la venganza, la conciencia y los secretos que condicionan nuestras decisiones.

– ¿Cuál es la historia de 'Tú no matarás', qué nos cuenta?

– 'Tú no matarás' es la historia sobre el peso de la conciencia y la venganza. Es una novela de personaje, que transcurre entre la guerra civil española y la llegada de la democracia. Es una novela que habla del exilio, pero sobre todo, del peso de la conciencia y de la huida de unos personajes de sí mismos.

– ¿Por qué el título 'Tú no matarás?

– 'Tú no matarás' es la frase que le dice un padre a su hijo en los primeros días de la Guerra Civil, cuando este joven se va con los milicianos al frente y, cuando regresa, su padre, un editor republicano, le dice que no quiere que vuelva al frente porque no quiere que tenga que matar: «Mira hijo, tú no mataras, porque ningún hombre puede volver a ser el mismo si le quita la vida a otro». El hijo no le va a hacer caso y esa frase le va a perseguir toda su vida.

– En la novela hay tres personajes que llevan la trama...

– Es una novela de muchos personajes, pero es verdad que al principio reposa sobre tres personajes; tres jóvenes que deciden marcharse en los años 40 al exilio de la España de la represión, de los fusilamientos, de la miseria... Pero mis novelas son un poco como si fueran matrioskas, que vas abriendo una muñeca y sale otra y otra... lo mismo sucede aquí, según va avanzando la novela van apareciendo más y más personajes; todos son importantes.

– ¿Qué une a estos personales?

– La búsqueda de una vida distinta, rebelarse contra su propio destino, querer coger las riendas de su vida. Un poco el espíritu de la novela es un poema, con el que yo comienzo, que es 'Ítaca', de Cabafis, que viene a decir que todos los hombres persiguen un sueño, buscan un destino, pocos lo consiguen, pero lo importante es el camino y lo que uno lleve dentro. Mis personajes van a emprender una huida de sí mismos y de esa España, en busca de su propia Ìtaca; nunca van a llegar, pero lo importante es el camino.

– Los principales escenarios de la novela son tres ciudades, ¿por qué eligió precisamente esas?

– Hay muchas ciudades, pero yo dividí la novela en tres libros y cada libro lleva el título de Madrid, Alejandría y París. Son las ciudades sobre las que rota la historia de esta novela. El Madrid de la guerra y de la posguerra. Alejandría, que es la primera parte del exilio y donde las vidas de estos personajes se van a complicar. Y luego París, que es la penúltima parte de su travesía. Hay otras ciudades -Praga, Viena, Jerusalén, Boston...- pero sobre esas tres pivota la novela.

– Antes ha dicho que el peso de novela eran la conciencia y la venganza, ¿son como si dijéramos los ejes de toda la novela?

– Sí, son los ejes de la novela. A mí me gusta mucho indagar en la naturaleza humana y eso es lo que procuro hacer en las novelas. Las historias que cuento son un poco una excusa para esa indagación. Entonces, el peso de la conciencia es algo sobre lo que yo me pregunto continuamente. Sobre si realmente le hacemos caso, si nos determina, si no nos determina, cómo se vive con la sensación de culpa. A mí me parece que el último misterio que hay en la tierra es el ser humano.

- ¿Cómo definiría el conjunto de su obra?

– No soy capaz de definirla. En todo caso, yo creo que hago novelas de personajes. Lo que me importa es la esencia del ser humano.

– De todas las novelas, ¿ cuál es la más importante, la que más destaca o la que más le ha marcado?

– Es como elegir entre un hijo, muy complicado. Todas son importantes. La primera es la que me abrió las puertas a un cambio en mi vida, pero para mí cada novela es importante. Sí sé que la que más ha tocado a mis lectores es 'Dime quién soy'.

- Precisamente, de esta última se va a hacer la adaptación audiovisual ¿Cómo ve esas adaptaciones?

– Sí, se empieza a grabar ahora. Es muy complicado, porque de alguna manera tú pierdes el control sobre tu obra. Los guionistas a veces más que adaptar, intentan reescribir la historia. Es una atención permanente con ellos; no ha sido fácil.

– Tras 40 años ejerciendo de periodista, decidió dedicarse a escribir libros. ¿Fue una decisión difícil?

– El periodismo ha sido mi gran pasión. Ambas profesiones son muy absorbentes, de manera que llegó un momento en el que tuve que tomar la decisión, o una cosa u otra.