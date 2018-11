FÚTBOL - Segunda B Haritz Albisua: «Mi reto en Unionistas es intentar sentirme importante en el proyecto» Miguel Ángel Sandoval, Haritz Albisua y Gorka Etxeberria, en la presentación del jugador. / MANUEL LAYA El nuevo centrocampista del equipo salmantino señala que «lo que me más me ha llamado la atención del club es su aficion, que es un club de fútbol popular y del que me han hablado maravillas» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 13 noviembre 2018, 20:42

Haritz Albisua, nuevo jugador de Unionistas de Salamanca, ha sido presentado esta tarde en el Hotel Helmántico después de que este pasado lunes el club anunciara la contratación del centrocampista de 26 años con amplio pasado en Segunda B y que incluso la pasada campaña llegó a debutar en Segunda con el Lorca.

El encargado de presentarlo ha sido el presidente Miguel Ángel Sandoval, que dijo que «es una alegría tenerlo aquí, desde el primer momento que nos propuso Gorka su nombre nos hacía especial ilusión tener un jugador de su nivel, seguro que nos ayudará a crecer y a tener un equipo más sólido y fuerte».

Después tomó la palabra el director de fútbol de la entidad, Gorka Etxeberria, que ha señalado sobre el nuevo jugador de Unionistas que «el fichaje nos satisface enormemente, hemos seguido nuestro protocolo con el míster a la cabeza. No es mercado de invierno. Es difícil fichar sobre la marcha, a mí no me gusta nada, nos hemos puesto el listón alto en bastantes parámetros y hemos descartado muchos nombres por diferentes motivos. Hemos conseguido uno de los pocos nombres que cumplía todo lo que buscábamos. Primero tiene el nivel y que no fuese un relleno para sustituir una ficha por otra. Y de características muy concretas porque en la comisión técnica creíamos que lo mejor era un cambio de puesto, aunque viene para el bloque trasero. Creemos que lo necesitábamos más en el centro del campo. Estamos jugando con dos medios centros y hasta ahora solo tenemos tres, ahora ya con Haritz, cuatro. Al terner una plantilla de 21 futbolistas y con dos por puesto nos faltaba ese déficit numérico. Ahora lo tenemos en defensa pero creemos que tenemos más gente polivalente ahí».

Sobre las características del nuevo jugador, Gorka señaló que «es un mediocentro, fuerte, limpio con balón y la envergadura es evidente».

El protagonista explicó que «lo primero quiero agradecer al presidente y a Gorka para que yo esté aquí, estoy con ganas de empezar a competir, que llevo tiempo sin hacer. La mayoría de mi carrera he jugado de mediocentro defensivo, algunos partidos como central pero más cómodo de pivote».

El jugador es consciente de la dificultad de ganarse un hueco ahora pero «yo llevo dos meses entrenando con otro equipo de Segunda B (el Barakaldo) e igual no tengo el ritmo de competición de partido pero eso con partidos se coge, yo estoy bien físicamente para competir desde ya».

A Unionistas ya lo sigue desde el verano «porque también hubo contacto y hoy en día con las redes sociales es un equipo que sé cómo funciona. Me hablan maravillas del club. Lo que más me ha llamado la atención al principio fue la afición y cómo está estructurado el club, un club popular que tal y como está el fútbol ahora llama mucho la atención, es bonito y tengo ganas de disfrutarlo»., señalo Albisua, que añadió que «al míster no le conozco, pero he tenido compañeros que sí y ya me han dicho cómo trabaja. Nunca es fácil entrar al equipo y más en esta dinámica sin perder que llevamos y ganando el último partido al líder. Yo he venido aquí a sumar. A darlo todo desde mañana y a sumar para el equipo».

«Mi reto personal es empezar a competir y sentirme importante en el proyecto y lo del del equipo es progresivo, hay que ir partido a partido, ahora ya hay estabilidad en Segunda B, dando la talla y compitiendo con todos los rivales. Ya se verá al final de temporada lo que puede hacer el equipo pero con humildad», expresó el centrocampista, al que no le sorprendió que su nuevo equipo ganara el domingo pasado al líder. «No porque esto es la Segunda B, no hay diferencias de uno a otro y si no estás al 100% cualquiera te pinta la cara. Es el único grupo que me falta de jugar en Segunda B y he visto de todo».

Por último, ante el interés real este pasado verano también del otro equipo de la capital, el Salamanca CF por ficharle, Haritz prefirió asegurar que «esos temas los lleva mi agente, equipos me llamaron pero lo movió él. Yo no sé nada».