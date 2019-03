'Habla de Europa en tu ciudad' acerca a los jóvenes de Santa Marta a las instituciones europeas Teresa Frontán y David Mingo se dirigen a los jóvenes antes de darles la palabra. / M.J. GUTIÉRREZ SANTA MARTA DE TORMES El proyecto incluye un debate con los institutos de la localidad por la mañana y otro por la tarde con los adultos M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD SANTA MARTA DE TORMES Miércoles, 13 marzo 2019, 13:19

El proyecto 'Habla de Europa en tu ciudad' llegó ayer a Santa Marta de Tormes, de mano de Teresa Frontán, jefa de Comunicación de la Comisión Europea en España, que por la mañana se reunió con alumnos de los institutos Calisto y Melibea y Hernández Vera; y por la tarde con diversos adultos.

El alcalde, David Mingo, presentó por la mañana este proyecto que trata de acercar las instituciones europeas a los ciudadanos, que «os pueden afectar ahora pero sobre todo en el futuro», dijo dirigiéndose a los jóvenes, a la vez que añadió la importancia de la Unión Europea en las oportunidades de trabajo, de viajar entre países o estudiar. Además recordó proyectos realizados en Santa Marta de Tormes gracias a la financiación de la UE, como la Isla del Soto, a través del Plan de Riberas, o la reconversión de la N-501. Por ello, pidió a los jóvenes que aprovecharan «esta jornada y prestad atención, porque lo que parece que es tan lejano, no lo es tanto».

A continuación tomó la palabra Teresa Frontán, quien explicó a los alumnos que «Europa forma parte de vuestras vidas y su futuro será lo que vosotros queráis que sea». Por ello, les pidió que participaran, que hablaran, porque la jornada de ayer no era una clase, sino un debate, un momento para que preguntaran y dieran su opinión.

Y es que, como manifestó Frontán antes de iniciarse el denominado 'Café con Europa' aunque realmente fue un aperitivo, «queremos que los jóvenes sean conscientes de que Europa forma parte de sus vida y que hay cosas que pueden disfrutar gracias al proyecto europeo, pero sobre todo vamos a escuchar lo que nos dicen. Porque ellos saben bastante de la Unión Europea pero a veces no lo identifican y queremos saber qué creen que va bien, mal..., que les gustaría que hiciera la Unión Europea por ellos».

De esta forma, los temas más recurrentes que se abordan en estas iniciativas con los jóvenes versan sobre movilidad, educación y empleo; aunque también se tratan cuestiones de actualidad como el Brexit o la inmigración.

Las conclusiones o ideas que se obtienen de los debates con los jóvenes y con los adultos (cuyo encuentro fue por la tarde) sirven para realizar «informes que se compilan con los que vienen de otros países de la Unión Europea y después haremos un informe final para un Consejo Europeo que habrá el 9 de mayo en Sibius, con el fin de que tengan en cuenta la opinión de los ciudadanos sobre las vías a seguir en el futuro europeo», explicaba ayer la jefa de Comunicación de la Comisión Europea en España.

Respecto a las propuestas e inquietudes manifestadas por los jóvenes y por los ciudadanos, en general, durante toda la gira española que está a punto de finalizar, Teresa Frontán manifestaba que «son bastantes coincidentes todas en el sentido de querer más actuación de la Unión Europa. Los españoles no están teniendo ninguna voz en contra del proyecto europeo y tampoco se plantean el quererlo dejar. Quieren, por ejemplo, que se haga más por el empleo, que se den más oportunidades para estudiar en otros países; que se haga más en la protección del medio ambiente y contra el cambio climático. Esos son los temas que más destacan».

En cuanto a las opiniones de los jóvenes españoles, Frontán sí afirmaba que «hay bastante diferencia entre unos jóvenes y otros, hay los que son conscientes de qué es la Unión Europea y otros que no lo son», pero ninguno de ellos se plantea nada en especial respecto a la Unión Europea ya que «ellos han nacido en la UE, no tienen elementos para comparar. Todo lo viven como cosas del día a día, no saben si lo que tienen se debe al proyecto europeo o es una medida de su Ayuntamiento o del Gobierno nacional o de cualquier otra administración», afirmaba ayer Teresa Frontán, que añadía que «para ellos, todo lo que tienen son derechos adquiridos y sólo cuando se plantea la posibilidad de perderlo, como le ha pasado a los jóvenes de Reino Unido, es cuando lo hacen. En este sentido, son más conscientes los adultos» de lo que significa estar dentro de Europa, porque si tienen elementos para comparar y saben las diferencias que existen.