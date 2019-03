FÚTBOL - Segunda B Guille Andrés: «Ojalá que esté fuera de Unionistas solo dos o tres semanas por la lesión» Guille Andrés, ante el Unión Adarve. / MARÍA SERNA El delantero tiene una pequeña rotura en la fascia plantar del pie izquierdo que se hizo en el partido ante el filial del Real Valladolid JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 15 marzo 2019, 12:41

Un serio contratiempo para Unionistas de Salamanca. Este periódico avanzaba el pasado miércoles que la baja del delantero Guille Andrés será mucho más elevada de lo esperado en un principio en el equipo salmantino. El punta ya ser perdió el choque de la última jornada ante el Internacional en Las Pistas (0-0) por una dolencia en su pie izquierdo que se produjo en el partido ante el filial del Real Valladolid.

El jugador se ha sometido a una resonancia magnética que ha revelado que Guille Andrés tiene una rotura parcial del origen de la fascia plantar del pie y el futbolista ha acudido esta misma semana tras conocer el alcance a Madrid para visitar a un especialista, el doctor Abad. «Fue en el partido del Valladolid, un golpe tras una entrada en el minuto más o menos 60. No me dolió el golpe ni nada en principio, pero luego fue empezando a dolerme el talón. Luego ya no pudo seguir y pido el cambio a los pocos minutos. Me hice pruebas durante la semana y me tranquilicé algo porque no había rotura de hueso pero al seguir doliéndome fui a Madrid a hacerme una resonancia con el doctor Abad y ya me dijo lo que tenía», explica el delantero de Unionistas.

El tratamiento es conservador y «tengo que ir con mucho cuidado ahora a la hora de apoyar, dependerá un poco de mis sensaciones. Espero que en dos o tres semanas pueda volver con el equipo. Al ser en el pie de apoyo hay que tener cuidado, ahora me duele al andar incluso para no agravar la rotura del músculo», señala el futbolista del equipo salmantino.

A Guille Andrés le da rabia perderse partidos tan importantes para el futuro del equipo. «Ya da rabia perderse hasta un entrenamiento, así que imagina varios partidos seguidos y además con los rivales tan fuertes como vamos a tener nosotros ahora», esgrime.

Esta es la segunda lesión de Guille Andrés en esta temporada en Unionistas que la he impedido coger ritmo. «Sí, no he tenido suerte en ese sentido. Pequeñas roturas pero que te apartan del equipo. Duela más ahora porque quieres ayudar a que se logre el objetivo cuanto antes», afirma.

El punta confía que Unionistas no le eche demasiado de menos en estos próximos partidos. «Ojalá que no, que se logren cuanto antes los puntos y así poder tener la tranquilidad que necesitamos. No queda nada, está costando cerrarlo pero al inicio de Liga también tuvimos una mala racha y luego hicimos un final de la primera vuelta muy bueno. Esperemos que lo podamos repetir».