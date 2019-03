Fútbol - Segunda B El Guijuelo sigue imparable hacia la zona alta Los jugadores del Guijuelo celebran uno de los tantos en el Municipal. / CD GUIJUELO Venció con solvencia al San Sebastián de los Reyes en el Municipal por 3-0 OPTA GUIJUELO Domingo, 3 marzo 2019, 22:02

Cuarta victoria consecutiva para los chacineros con goles de Fuster, Espina y Razvan

El Guijuelo ha cogido carrerilla y ha dejado muy atrás la crisis de juego y goles de hace unos meses, siendo ahora un equipo efectivo, goleador y sobre todo vencedor. Desde hace un mes que el equipo de Ángel Sánchez no conoce la derrota y en esta ocasión se han impuesto a uno de los equipos fuertes de la categoría, la UD San Sebastián de los Reyes.

Buen juego y mente clara, es lo que demostró el Guijuelo desde el primer momento en el Municipal con un once casi calcado al de la victoria de la anterior semana frente al Depor Fabril. Ángel Sánchez convencido de que lo que funciona no debe tocarse, y con acierto, ya que desde un primer momento se vio que el Sanse iba a tener que esforzarse mucho para llevarse algún punto del Municipal. Sin embargo, los madrileños no se quedaron atrás, moviendo con fluidez el balón y haciendo llegadas fáciles al área. No iba a faltar espectáculo en el césped de la villa.

El primero en avisar de cara a portería fue el Sanse, con un balón que cortó Raúl Ruiz en pleno ataque de los visitantes. Fuster respondió con un buen remate de cabeza en torno al cuarto de hora de juego, demostrando que la posibilidad de marcar estaba en ambos lados del campo. Felipe fue el siguiente protagonista, salvando un peligroso tiro con una estirada muy aplaudida por el público.

Fuster acabó con el empate en el marcador en el minuto 33. Balón al área, rechace que le cae al delantero que bate por bajo a Irureta. Primer gol de la tarde que solo sirvió para dar coraje a los sanseros. Felipe tuvo que lucirse en la siguiente jugada, con una doble parada que evitó el empate en el marcador. Tras unos minutos de mucha acción, con remate de Razvan y una falta botada por Raúl Ruiz, se acabó el primer tiempo con ventaja para los chacineros.

Al regreso de vestuarios, el San Sebastián de los Reyes saltó con mucha energía y ganas de remontar. Pero Felipe demostró una vez más ser el mejor activo del Guijuelo y permitió que el Guijuelo pasara el mal trago aún por delante en el marcador. Pablo Espina se estrenó como goleador a diez minutos de juego de la segunda parte. Falta de Luque al área y golazo de cabeza de Espina ante un Irureta incapaz de detener el esférico.

El segundo tanto frenó al Sanse y dio mucha tranquilidad al Guijuelo, alejando la posibilidad de un empate fácil. La tranquilidad permitió mejorar mucho a los de casa, que tuvieron momentos de gran fútbol y posiblemente el mejor juego visto en el Municipal durante esta temporada. Las esperanzas de empate del Sanse se desvanecieron en el 84, con falta de Pastor a Fuster en una carrera por la banda con el portero ya vencido en la que el colegiado, un tanto estricto, mostró tarjeta roja. Pocos minutos después, Juanra redondeó el marcador con un fuerte disparo dentro del área que no encontró obstáculos hasta la red.

Sin tiempo para mucho más, el Guijuelo firma su mejor partido en casa y una importantísima victoria que certifica el buen estado del equipo y aleja las posibilidades de sufrir al final de temporada.