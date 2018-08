FÚTBOL - Segunda B El Guijuelo demuestra estar listo para arrancar la Liga Los jugadores del CD Guijuelo celebran el tanto de Raúl Ruiz de penalti. / CDG El equipo de Ángel Sánchez se impone a domicilio al Navalcarnero madrileño del mismo grupo de Segunda B con goles de Carmona y Raúl Ruiz de penalti ISMAEL CORREGIDOR CORONADO (OPTA) Madrid Sábado, 18 agosto 2018, 18:19

A falta de una semana para el inicio de la competición, el nuevo Guijuelo de Ángel Sánchez demostró esta mañana estar preparado más que de sobra para comenzar la competición el próximo fin de semana frente al Celta B. Los chacineros cerraron la pretemporada con una trabajada victoria por 1-2 frente a un rival directo en el grupo I de la Segunda B.

Con tres caras nuevas en el once con respecto al pasado curso (Amador, Jesús y Borrego) saltó el cuadro salmantino al césped del Mariano González; formando con un 4-4-2 con las dos líneas traseras muy juntas y dejando pocos espacios. Un equipo muy reconocible y ensamblado, que además finiquitó el partido por la vía rápida. A los diecisiete minutos ya habían logrado sus dos goles, sentenciando prácticamente el choque. El primero fue a los nueve minutos, gracias a una gran cabalgada por banda izquierda de Carmona; que partiendo desde campo propio se fue en velocidad de la zaga, se plantó solo ante Héctor, y le batió por bajo con un disparo cruzado.

Ocho minutos después, el capitán Raúl Ruiz transformó un claro penalti por mano (que el colegiado no vio, lo pitó a instancias de su asistente). El lateral no logró engañar al cancerbero, pero al ir tan bien lanzado, a la izquierda del meta, fuerte, a algo más de media altura ajustado al palo, nada pudo hacer para repelerlo. Poco después, también desde los once metros, recortó distancias Cifo para hacer el que sería el 1-2 definitivo.

Tras el gol local, antes del saque de centro, se decretó el parón para hidratarse. Coincidiendo con el fuerte ascenso de la temperatura, el choque que había sido vibrante y entretenido comenzó a decaer.

Muchos cambios

El Guijuelo apenas se asomó por el área rival; mientras que el Navalcarnero, ni tras el descanso en el que introdujo nueve cambios por ninguno de los forasteros; fue tampoco capaz de asustar a los verdes. Un par de remates y un balón repelido sobre la línea, fue el balance de los madrileños.

Todo ello ante un cuadro el de Ángel Sánchez, muy seguro atrás, bien plantado en el campo, sin cometer errores. Toda una declaración de intenciones, demostrando que los verdes se tomaron muy en serio su última cita de preparación veraniega, dejando buenas sensaciones de cara al debut liguero.

Los chacineros cierran así la pretemporada con otra victoria, que se suman a las logradas ante el Zamora (1-2), Santa Marta (0-3) y Unionistas (4-1), los dos empates ante el Ávila (2-2) y Villanovense (0-0) y la única derrota ante el San Agustín de Guadalix en casa (0-2).