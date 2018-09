Segunda B El Guijuelo se deja los puntos en Ponferrada Guijuelo intenta dirigir el balón hacia el área rival ante la oposición de un efectivo de la Ponferradina, durante el partido de ayer. / CD Guijuelo El conjunto chacinero recibió el gol cuando estaba con uno menos por lesión de Fuster tras un fallo en las marcas y vio como el árbitro no sancionaba un posible penalti a su favor OPTA Ponferrada Domingo, 9 septiembre 2018, 00:36

Un gol en un fallo de marcas y en un momento en el que el equipo estaba con diez y un posible penalti no pitado a favor dejaron al Guijuelo sin premio en su visita a Ponferrada. Con el 5-4-1 esperado formó Ángel Sánchez, eso sí, con Razvan bastante avanzado y Fuester y Luque como interiores.

Empezó asustando el Guijuelo con un córner directo que salvó Jon García. Poco a poco la Deportiva se fue haciendo con el mando del partido, pero con poca profundidad ante un rival ordenado. No le perdió la cara al partido el equipo de Sánchez, pero arriba no hacía daño. De hecho, apenas llegaba y no tiraba, lo mismo que les pasó a Burgos CF y en una medida levemente menor al Salamanca CF/UDS en las dos semanas anteriores al medirse a la formación berciana.

Manu Fuster resultaba dañado en una rodilla rebasado el primer cuarto del partido. Mientras el Guijuelo solicitaba el cambio, un centro muy cómodo de Ríos Reina y los fallos en las marcas dejaban solo a Dani Pichín para fusilar de tiro cruzado a Felipe y abrir el marcador. La mala suerte se cebaba por partida doble con el equipo chacinero.

Antes del descanso la Deportiva gozaba de un remate de David Grande con la cabeza que atrapaba el portero. En esa acción el delantero local se rompía la nariz y la entrada de Fran Carnicer hacía que Bolo pasase del 4-4-2 al 4-2-3-1.

En el segundo tiempo las defensas se impusieron aún más. La Deportiva siguió dominando, pero al no matar el partido, había incertidumbre en el estadio pr si el rival podría empatar en una acción aislada. Salvo un remate final y un par de centros, el Guijuelo apenas puso en aprietos a Gazzaniga. Sólo en la prolongación un tiro de Carlo Rubén lo sacó el arquero a córner. Antes pudo matar Jon García. También casi sobre la hora dispuso de una doble ocasión a bocajarro que salvó Felipe con dos paradas de mucho mérito.

Debutó Pallarés en el segundo acto. El exdeportivista no tuvo ningún protagonismo. El Guijuelo no encontró líneas de pase ni por dentro ni por fuera ante una defensa muy ordenada y solidaria que se mantiene imbatida.

Con este resultado la Deportiva duerme líder. La última vez que fue líder en un partido en casa en esta categoría también fue tras medirse al Guijuelo, en este caso en mayo del 2010. El Guijuelo se queda con tres puntos.

El resultado mantiene viva la estadística que dice que El Toralín es un campo maldito para el cuadro salmantino: en nueve partidos oficiales suma siete derrotas y sólo logró dos empates irrelevantes.