FÚTBOL - Segunda B El Guijuelo cierra un gran año con derrota ante un Inter que evita el play-out (2-1) Parada de Amador, meta del CDGuijuelo, ante el Inter. / FOTO CDG El equipo chacinero, con los deberes hechos, no le puso las cosas fáciles a un necesitado Inter MARÍA TRISAC / OPTA Boadilla (Madrid) Domingo, 19 mayo 2019, 23:59

Cerraban los de Ángel Sánchez la temporada en Madrid con los deberes hechos. Clasificados para la Copa del Rey y ocupando buen lugar en la tabla clasificatoria (sexto puesto), a los chacineros solo les quedaba disfrutar del fin de fiesta. Aun así, el mister del Guijuelo quiso aclarar en la previa que esto no sería ningún paseo y competirían como siempre. Su rival, representaba más que nunca la otra cara de la moneda. Los de Marcos Jiménez no jugaban el final de temporada, jugaban una finalísima de la que dependían para seguir siendo equipo de Segunda B el próximo año o no.

Los locales salieron con todo, un soberbio Internacional que estaba dispuesto a agarrase con uñas y dientes a la categoría de bronce. El primer gol llegó en el minuto uno, el balón procedía del propio saque inicial, cuándo Ariel remataba de cabeza un córner que había rebotado en el segundo palo, batiendo la portería de Amador. En los primeros minutos predominaba un juego de balones largos y aéreos. Para los locales la banda derecha estaba siendo la clave para conseguir crear peligro en el área rival, y para los visitantes jugar cerrados atrás y con una mala distribución sobre el verde, les estaba pasando factura.

La primera del Guijuelo llegó en el minuto 12 de partido. Por la banda derecha Javier se la ponía a Perrini, pero el debutante picó el esférico saliendo el cuero por arriba. Un poco más tarde, Javier tiraba un balón largo con la diestra, que llegaba sin fuerza a la portería. Por el contrario, a punto estuvo el Inter de marcar el segundo de la tarde. Rafa Mella llegaba por la derecha, conseguía romper la defensa chacinera y se la ponía en los pies a Alberto, pero el esférico chocaba en las manos de Amador.

Pareció que los de Ángel Sánchez despertaron justo en esa jugada. Muy rápido salieron los locales a la contra, pero Alberto era derribado en su propia área y Jesús marcaba en fuera de juego. En los últimos compases de la primera parte, los madrileños ganaban la posesión del balón y comenzaban a ejercer mayor presión. En juego completamente vertical donde dominaban los pases rápidos, hacían que el guardameta blanquiverde estuviera en apuros más de una vez. Ariel hizo doblete, pero el gol era anulado por fuera de juego.

Arrancaba la segunda parte, y el Ínter tenía una nueva oportunidad de marcar un gol tempranero. Ariel chutaba limpio desde la frontal, pero el esférico salía por arriba. Minutos más tarde, Rafa Mella ponía en pie el Ángel Nieto. Un pase de la muerte de Rufo era desaprovechado por el siete que picaba el balón y salía por arriba. Además, se le complicaba la cosa al Guijuelo, que en los primeros minutos del segundo tiempo perdía a Razvan por lesión y entraba en su lugar Raúl. Los chacineros habían bajado el ritmo llegando al final de la primera parte, y estaban manteniendo en la segunda la baja intensidad de juego.

El juego ofensivo del Ínter les estaba permitiendo hacer numerosas llegadas al área rival. Sin embargo, llegó el empate. Ariel derribaba a Borrego y el colegiado pitaba la pena máxima. El encargado de tirar desde los once metros era Raúl Ruiz, que no perdonaba e igualaba el marcador. A pesar de la igualada, el dominio de juego corría a cuenta de los madrileños. No les faltaron ocasiones a los de Marcos Jiménez para volver a ponerse por delante en el marcador. Con tantas ocasiones, no era de extrañar que alguna entrase. Y el 2-1 fue una realidad. Fran Cortes recibía un balón dentro del área por arriba, y no dudaba en saltar para rematar en el aire y sellar la permanencia de un Ínter frente a un Guijuelo que nada le iba en el envite.