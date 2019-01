Fútbol - Segunda B El CD Guijuelo cambia de cara y firma tablas en buen partido ante la Ponferradina en el Municipal Un jugador de la Ponferradina agarra a Luque de la camiseta dentro del área del equipo berciano. / CD GUIJUELO Los chacineros, que no dieron un balón por perdido, se adelantaron en dos ocasiones, pero los bercianos lograron el empatar OPTA GUIJUELO Sábado, 26 enero 2019, 23:00

Emocionante partido el que se vivió ayer en el Municipal entre el CD Guijuelo y la SD Ponferradina, que acabó con reparto de puntos y con un marcador de dos a dos. Los chacineros venían de perder ante el líder, pero estaban mejorando en su juego, por lo que necesitaban un triunfo en casa. La Ponferradina, que llegaba de caer en casa ante el Salamanca CF (0-1) siempre es rival de entidad, por lo que el duelo estaba servido.

El punto permitió dormir al equipo de Ángel Sánchez décimo con 28 puntos a la espera de poder perder o no alguna plaza en esta 22ª jornada tras los resultados que se den este domingo con sus perseguidores a tiro. Al CD Guijuelo se le sigue resistiendo el triunfo porque en los últimos nueve encuentros solo ha sumado tres puntos de una tacada en una ocasión cuando el pasado día 13 superó al Celta B en casa por 1-0.

Tal y como se esperaba, el partido fue muy intenso, pero ambos equipos apostaron por el juego en lugar de agazaparse en espera de un fallo, por lo que el juego fue muy fluido y realmente interesante. Los primeros minutos fueron un torbellino, en especial para el Guijuelo. Nada más empezar, avisaron con dos llegadas llenas de peligro, que fueron un augurio del gol que llegaría a los veinte minutos de juego. Balón que le llega a Carmona en la banda izquierda, carrera hasta el área y desde allí certero disparo que Gianfranco no logró detener. Buen gol para abrir un encuentro que solo estaba empezando.

Primer empate

En los siguientes minutos, la Ponferradina fue recuperando terreno e igualando la sensación de peligro, hasta que llegó el empate, diez minutos más tarde del primer gol. Saque de esquina, tras varios consecutivos, que lanzaron los blanquiazules, balón en corto para Ríos Reina, que bien situado en el primer palo remató en corto para conseguir el empate. Uno a uno en el marcador en el minuto 32.

El partido estaba en su mejor momento. Ambos equipos fueron generando ocasiones, pero finalmente, quien se llevó el gato al agua fue de nuevo el Guijuelo. Falta desde fuera del área que bota Luque y llega hasta la portería, donde Gianfranco intenta desviar el balón sin conseguirlo, acabando en el fondo de la red. De nuevo los de casa que se ponían por delante, gol que se consiguió en el minuto 45, con el pitido del descanso justo a continuación.

Tras la vuelta de vestuarios, de nuevo emoción nada más empezar. Pero en esta ocasión, la Ponferradina fue la que aprovechó la jugada. Tras un par de jugadas que ya avisaban del peligro, la zaga del Guijuelo cometió un error, con un balón que le cayó a Dani Pichín para marcar el empate. Era nada más que el minuto 48, con toda la segunda parte por delante.

Casi Raúl Ruiz

Sielva lo intentó para la Ponferradina con un tiro lejano poco después. Mientras que el Guijuelo también llegaba con frecuencia al área de la Ponferradina. Raúl Ruiz estuvo a punto de decantar el partido para los locales, pero sin suerte. El Guijuelo reclamó varias faltas en el borde del área que el árbitro no concedió, pero sí señaló no menos de media docena que se transformaron en cinco amarillas para los visitantes en el empeño local de ganar el partido. Al final no hubo tiempo para un nuevo gol y ambos equipos firmaron las tablas. El próximo domingo toca visita a un rival directo:el Burgos CF.