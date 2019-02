FÚTBOL - Segunda B El CD Guijuelo ansía poner fin a su racha fuera en El Plantío ante un Burgos CF al alza Los jugadores del Burgos limpian la nieve ayer de El Plantío. / BURGOS CF Los chacineros, que llegan tras empatar en casa con la Ponferradina, se miden a un rival que suma cuatro victorias en sus últimos cinco choques JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 3 febrero 2019, 10:36

El CD Guijuelo afronta hoy a las 12 horas -si la nieve lo permite- el encuentro de la 23ª jornada de Liga con el propósito de poner fin de una vez a su nefasta racha de resultados a domicilio. Y es que el equipo de Ángel Sánchez es el peor equipo del grupo I lejos de sus dominios en lo que va de Liga donde solo ha sumado tres puntos en diez encuentros, los que logró en su visita al Helmántico ante el Salamanca CF (2-3). Los chacineros llegan en una engañosa 10ªplaza al partido porque con 28 puntos solo están tres puntos por encima del play-out. Así, el CD Guijuelo visita a un Burgos que ha subido hasta la 14ª plaza tras su victoria la pasada jornada en el Helmántico (0-1) y que lleva una gran racha de cuatro triunfos en cinco encuentros logrando así de esta forma la reacción deseada por el club tras la llegada de Fernando Estévez al banquillo, extécnico del CDGuijuelo. El equipo burgalés, por su parte, no termina de arrancar en casa donde es el cuarto peor equipo del grupo ante su afición ya que solo ha ganado en El Plantío tres de sus once partidos dejando escapar nada menos que 14 puntos ya de allí.

El '9', cerca de anunciarse

El CD Guijuelo cerró el mercado de fichajes con las entradas de Pablo Espina, Cristóbal y el uruguayo Perrini, mientras que en los próximos días el club hará oficial el fichaje de un '9' sin equipo para paliar la baja por lesión de Pellarés y la marcha de Manu Dimas de la entidad.

En cuanto al once chacinero se espera el regreso al equipo titular del rumano Razvan mientras que no podrá jugar Luis Acosta, cedido por el Burgos y con cláusula del miedo. En los locales no podrá estar por sanción Aritz Borda.

El partido se disputará esta mañana si la nieve lo permite y es que ayer mismo los jugadores del Burgos tuvieron que agarrar las palas para eliminar del Plantío toda la caída en la noche del viernes.