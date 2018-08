FÚTBOL - Segunda B Gorka Etxeberria: «Veo a Unionistas preparado para el debut en Segunda B» Gorka Etxeberria, en primer término, durante la presentación de Carlos Quintana. / MANUEL LAYA El director de fútbol del club señala su satisfacción por la elección de Piojo como capitán porque «se elige solo, es una de las mejores personas que me he encontrado en un vestuario de fútbol» JUANJO GONZÁLEZ Slalamanca Martes, 21 agosto 2018, 14:43

El director de fútbol de Unionistas de Salamanca, Gorka Etxeberria, analiza antes del histórico inicio de su club en Segunda B ante el Pontevedra que «estamos muy muy satisfechos con la plantilla, ya lo estábamos con 20 jugadores y ahora con la llegada de Carlos Quintana tenemos un central nuevo, preparado para jugar todo lo que haga falta y nos completa aún más. Estamos muy contentos con la plantilla que hemos elaborado, y lo digo en mayúsculas, dentro de nuestras posibilidades humildes como club que somos muy pequeño. Y a partir de que hemos confeccionado el mejor equipo posible ahora sí nos toca competir y ahí tenemos que ser los mejores, compitiendo con nuestro barquito bonito, pequeño, pero competitivo, ese es el reto».

«Ya dije que la plantilla estaba cerrada con 20 y luego a los dos días me lo salté con Quintana. Pero está cerrada, sí. Pero si mañaa surge cualquier cosa y hay que actuar... Dios no lo quiera por una lesión o por otra circunstancia que pasa en el fútbol. Ahora espero y deseo que no, quiero quedarme así y para largo tiempo, mi idea es dar continuidad a este bloque, creo mucho en -el y también en el aspecto humano», añadió el dirigente del club.

Ante el debut, Etxeberria ve «mucha ilusión en el club, incertidumbre también, se nota ese 'culito prieto' que decimos antes de salir al escenario pero eso es bueno porque tanto a los que estamos en la grada como en el campo, ese puntito de incertidumbre porque vamos a un equipo mayor creo que nos ayuda a estar centrados y concentrados. Veo al equipo preparado para dar el salto a Segunda B, totalmente. Es verdad que la segunda parte de la pretemporada hemos tenido mala suerte con las lesiones pero me remito a las sensaciones de la primera parte de la temporada donde más o menos estábamos haciendo el camino que queríamos y ya se está recuperadno la gente, ahora ya estamo sen números normales de lesionados. Pero tuvimos unos días en lo que se juntaba que en la zona donde menos habíamos fichado, además se acumulaban las lesiones ahí y tuvimos que improvisar algo, pero eso también nos ayuda. Creo que estamos preparados».

Por último, sobre la elección de Piojo como nuevo primer capitán de Unionistas, el vasco señaló que «creo que se elige solo 'Pio'. Además de sus característicacs deportivas e históricas por la Unión Deportiva Salamanca, es una de las mejores personas que he visto en un vestuario de fútbol y así lo perciben todos sus compañeros y entrenadores allá donde ha estado, se elige solo».