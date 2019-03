FÚTBOL - Segunda B Gorka Etxeberria quiere llegar al mercado de verano con dos tercios de la plantilla de Unionistas hecha Gorka Etxeberria, en el centro, en Las Pistas. / MARÍA SERNA El director de fútbol del club salmantino señala sobre las renovaciones que «ya miramos fuera» por si las jugadores que quiere no renuevan finalmente JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 6 marzo 2019, 19:48

El director de fútbol de Unionistas, Gorka Etxeberia, ha señalado a preguntas de los periodistas en la presentación de Portilla como nuevo jugador del equipo, que sobre las renovaciones en marcha «no puedo dar nombres pero estamos hablando con todos nuestros jugadores, podría haber renovaciones de aquí a final de temporada. Lo que sí es nuevo, es que ya miramos a buscar fuera. La idea clara es que como club queremos llegar al mercado verano con dos tercios hechos de la plantilla, para después ya en el mercado cerrar ese último tercio, unos 6-7 jugadores y poder elegir bien para completar. Ahora tenemos un tercio atado, nos quedaría otro. Ese segundo tercio tiene que salir entre renovaciones y/ fichajes que hagamos antes de final de temporada. No me voy a precipitar a la hora de hablar. Tenemos la convicción de que debemos dejarnos la vida para llegar por lo menos con 12 futbolistas atados a esa fecha».

Cuestionado sobre si a día de hoy ve algún jugador que pretende renovar inalcanzable por las pretensiones económicas, Gorka significó que «no voy a dar nombres ni voy a especular, pero es verdad que en parte gracias a Unionistas, hay futbolistas que se revalorizan. Y debemos acostumbrarnos a que futbolistas que florezcan con nosotros tengan que marcharse y será una buena labor nuestra. Pero desde la humildad hay que reconocer que si un chico progresa y tiene ofertas mejores o cree que las puede tener, debe marcharse y prosperar y estaremos muy contentos por él. Tenemos que ser humildes y no volvernos locos porque no me van a dejar salirnos del presupuesto y buscar el recambio».

Que el club esté cerca de lograr la permanencia, favorece las negociaciones. «Sí, sin duda. Ya en mi presentación dije que el objetivo del club era mantenerse y el mío era mantenerse sin apuros precisamente por esto, porque tanto yo como la secretaría técnica ganamos ahora tres meses de poder hacer ofertas y fichar futbolistas con tiempo porque podemos casi garantizar la Segunda B. Ya hemos tenido muchos ofrecimientos», finalizó Etxeberria.