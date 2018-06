FÚTBOL - Segunda División B Gorka Etxeberria será el nuevo Director de Fútbol de Unionistas en Segunda B Gorka Etxeberria posa con la bufanda de Unionistas entre el presidente Sandoval y el vicepresidente Tejedor en el concesionario de Renault. / MANUEL LAYA El exentrenador de la UD Salamanca llega al club creado para honrar la memoria de la UDS por tres temporadas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 29 junio 2018, 21:00

Unionistas de Salamanca tendrá Director de Fútbol para su estreno en Segunda B. El club ha presentado esta tarde a un viejo conocido de la afición unionista, el vasco con familia salmantina Gorka Etxeberria, el que fuera entrenador de la desaparecida UD Salamanca en la última temporada de su vida, y que ahora llega de nuevo a Salamanca para esta ral frente del apartado deportivo del club que se creó en 2013 para honrar la memoria de la UDS. Lo hará además por tres temporadas.

«Unionistas de Salamanca CF sigue preparando la temporada de su debut en Segunda División B y por ello ha decidido dar un nuevo salto de calidad, en esta ocasión en el área deportiva. Así, Gorka Etxeberria se convierte en el nuevo Director de Fútbol del conjunto blanquinegro y será así el máximo responsable deportivo del club. Gorka Etxeberria se incorpora con un compromiso de tres temporadas a Unionistas CF y coordinará las dos parcelas principales de la entidad, la del primer equipo, y la de la numerosa cantera. Además, el vasco también será el nexo de unión entre la parcela deportiva y la directiva», señala el club en su comunicado.

«El que fuera entrenador y director técnico de la Unión Deportiva Salamanca en su último año de vida también en Segunda División B, cuenta con una amplia experiencia en distintas áreas y ligas internacionales. Así, la pasada campaña fue el entrenador y director técnico del Sydney Olympic FC australiano, mientras que también ha sido entrenador en el Atlético Club Portugal, director deportivo en el Alavés o asesor técnico en el Dorchester Eown inglés, entre otros cargos», apunta Unionistas.

Gorka posa con la elástica blanquinegra delante de un coche de Renault. / MANUEL LAYA

Gorka Etxeberria ya ha sido presentado esta tarde en las instalaciones de Reanult en Salamanca. «Queremos crecer en el primer equipo y cantera, por eso es un proyecto conjunto de direccion de fútbol en el que creo que nos hará crecer también como personas a la directiva. Apoyándonos en gente que sabe, que comprende nuestra manera peculiar de ser, estamos dando un paso gigantesco», señaló el presidente Miguel Ángel Sandoval, mientras que el vicepresidente Javier Tejedor añadió que «es una apuesta del club a largo plazo, empieza un proyecto deportivo hoy y Gorka viene para un proyecto mínimo de tres años, una apuesta a largo plazo».

El nuevo empleado de Unionistas explicó que «es un nuevo reto, absolutamente novedoso en mi vida. Es excitante, ilusionante. También a mi mujer, que no paramos de dar saltos de un sitio a otro y por fin volvemos a casa. El recuerdo que tenemos de la ciudad y de la difunta UD Salamanca nos motiva mucho», añadió emocionado el vasco, que dijo que «el proyecto de Unionistas, y es lo que más me atrae, es que es nuevo, un club nuevo. Nunca he estado en un sitio que a priori transmite tanta ilusión, tanta pasión y seguimiento. Me ha dado envidia estos años siguiéndolos desde lejos, pero muy de cerca. estoy excitado por ello. Es sun cargo que nunca he ejercido, no es entrenador ni es director deportivo. Es director de fútbol, que es algo más transversal, algo más de ayudar al club a crecer en diferentes aspectos».

Sobre sus funciones, Etxeberria aclaró que «vamos a trabajar en equipo. Queremos potenciar una estructura que crezca a lo ancho, no mucho a lo alto porque no hacen falta más escalones hacia arriba. No me interesa el mando. Ya se presentarán los departamentos cuando se constituya. Queremos seguir organizando el club cada vez más vertebrado con tareas muy especificadas. Hay sitio para todo el mundo y mucho trabajo por hacer, no hay sitio para egos, ni para ver quién manda. Es hacer como luego les pedimos a los jugadores en el campo, trabajar en equipo. Las funciones tienen de todo, tengo que verlar por una buena dirección deportiva que será compartida en el fútbol profesional como en el fútbol base. Es también una dirección de recursos humanos, estar con todos los equipos, detrás de todos los entrenadores y directores deportivos de cantera y de fútbol profesional, que seguirán igual».

Astu, entrenador y director deportivo, se enteró del fichaje de Gorka una vez ya consumado el acuerdo. Así lo explicó Tejedor: «No ha participado Astu en la decisión. Esto viene del martes, que es cuando hablamos con Gorka. No sabíamos su disponibilidad y si nuestros parametros estarían dentro de los suyos. Queríamos expandir el club por aquí y si no llega a ser Gorka posiblemente no lo hubiéramos hecho. Y como no sabíamos la respuesta, creíamos que era un tema más de directiva que del propio Astu, que lo sabe desde este jueves tras cerrarlo con Gorka y creo que lo ha comprendido. Queremos hacer un club competitivo y necesitamos crecer así. Seguro que a medio plazo lo va a agredecer. Gorka viene a sumar». En este sentido, el vasco aclaró que «me hubiera gustado hablar con Astu cuando contactaron conmigo, tengo relación con él y ya lo quise fichar. Me llevo muy bien con él, y no me dejaron por honestos, querían ellos hablar primero. Luego ya hablé con él. No voy a parar ningún proceso, ahora me sumo para crecer».

Etxeberria sabe que, por las circunstancias en las que trabajó en la última temporada en la UDS, es un estandarte del unionismo. «Voy a contestar hoy a esa pregunta, pero no más. Tengo un reto personal. Hasta aquí y desde aquí. Salamanca tiene mucho que ver, y ya es una tema familiar, que nos apetezca volver. Y la UD Salamanca, lógicamente. Lo que yo viví y he vivido a posteriori, cómo no ayuda a que se produzcan el encuentro. No vengo a mirar para atrás. Club nuevo, proyecto maravilloso que lleva ilusionado a un montón de gente sin igual en el panorama futbolístico español. No voy a aentrar en temas de símbolos que me parecen lícitos en las disputas porque no es mi papel. Desde hoy me niego a mirar para atrás. Tengo un sueño, que quizá no de con tres años para verlo, y es derbis a la vasca, con parejas de la diferente camiseta abrazos, con una rivalidad deportiva brutal, pero disfrutando del deporte y de la vida. Ojalá lo veamos también en Salamanca», dijo Etxeberria.

El presupuesto en Segunda B

Por último, Tejedor apuntó sobre el próximo presupuesto del club en Segunda B que «este año tenemos incertidumbre por saber dónde está el límite presupuestario hacia arriba. La gente mira el presupuesto en gastos y yo lo veo en ingresos. Aquí gastamos lo que tenemos. Otros años había más certezas porque conocíamos la categoría, socios, patrocinios.... pero ahora cambia todo este año. Ahora tenemos un presupuesto base de ingresos siendo conservadores. Y con ellos ya daría para hacer un equipo competitivo en Segunda B. Ahora el trabajo es ver si podemos multipliar esos ingresos y cuánto. Y si eso es así, haremos un equipo más competitivo para luchar por objetivos más ambiciosos», finalizó el vicepresidente.