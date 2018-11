FÚTBOL - Segunda B Etxeberria: «Para el mercado invernal no queremos tocar pero que tampoco nadie esté a disgusto en Unionistas» Sandoval, Albisua y Etxeberria, con la nueva camiseta de Unionistas. / MANUEL LAYA El director de fútbol de Unionistas se muestra satisfecho por la marcha del equipo en el primer tramo de la competición liguera JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 13 noviembre 2018, 20:14

El director de fútbol de Unionistas, Gorka Etxeberria, aprovechó la rueda de prensa de presentación de Hartiz Albisua como nuevo jugador de la plantilla para analizar también el estado del equipo y del futuro mercado de invierno. «Estamos trabajando primero por precaución porque puede pasar cualquier cosa. Hemos podido en parte hacer el fichaje porque había trabajo adelantado desde el pasado verano con él. Pero tanto Curiel como Paz han colaborado en poner nombres desde que se lesiona Cendrós», dijo el vasco.

Sobre el futuro mercado invernal, Gorka expresó que «para Navidad la idea es hacer nada o casi nada por criterio propio. Mi idea es dar la máxima estabilidad para no cambiar el proyecto sobre la marcha» y cuestionado sobre si hay jugadores que deseen salir, el director de fútbol explicó que «puede ser que alguno prefiera cambiar de aires pero espero que no porque quiero dar continuidad máxima de año en año. Pero pasan cosas y no queremos que nadie esté a disgusto».

Sobre la situación del lesionado Pau Cendrós, dijo que «he hablado hoy con él y está bien. Hemos acordado y hablaremos de todo cuando esté aquí con el equipo. Quizá es pronto para el derbi por la rodilla y el vuelo».

En cuanto a la evolución del equipo en este primer tramo de la temporada, Etxeberría apuntó que «estoy satisfecho de cómo va el equipo. Planteamos una temporada con los pies en el suelo y estable y lo vamos cumpliendo. Al margen de que gane o pierda, el equipo es estable. Ha competido contra todos excepto ante el Real Madrid Castilla. El equipo va a más y espero que no haya altibajos y se mantenga», finalizó.