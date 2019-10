Giovanni mete al Salamanca CF UDS en los octavos de la Copa Federación ante el Burgos (1-0)

Un paso más cerca de la Copa del Rey. El Salamanca CF UDS se ha impuesto esta noche en la Copa Federación al Burgos CF (1-0) en el estadio Helmántico gracias a un tanto de Giovanni en la segunda parte con un equipo plagado de novedades debido a la cercanía del derbi de la capital del próximo domingo también en el coliseo blanquinegro ante Unionistas.

Solo cuatro días después de verse las caras en El Plantío con victoria del Burgos (1-0) en la Liga de Segunda B, el Salamanca CF UDS y el equipo de Fernando Estévez se enfrentaron en la ronda de 1/16 de final de la Copa Federación para buscar dar el primer paso de los tres que deben dar para lograr una plaza en la Copa del Rey. Y la victoria fue para los salmantinos en esta ocasión gracias a paso al frente que dio el equipo Cortés en los primeros minutos de la segunda parte y así se medirán al CD Móstoles URJC de la Tercera División, que ha derrotado al Unión Viera por 2-0.

Como se esperaba y con el derbi ante Unionistas a tres días vista, Pablo Cortés presentó un once con muchas novedades y presencia del filial ante el Burgos -también su homólogo Fernando Estévez, muy cuestionado en la capital burgalesa hasta que el pasado domingo venciera por la mínim a a los blanquinegros en la Liga-. Así, tras dejar ya fuera de la convocatoria -alguno por lesión pero la mayoría por descanso- a jugadores como Carpio, Borja, Hugo Díaz, Edu Ubis, o Rafa Mella, el técnico salmantino colocó un 4-2-3-1 con el meta Andrés, una línea de cuatro con Medina, Kristian Álvarez, One y Torres; con Mati y Chatón en la medular; por delante una línea con Martín Galván, Néstor Calderón y Monárrez -sin duda el más destacado- y en punta Giovanni.

Al tratarse de una eliminatoria a un único partido no cabía la posibilidad de especular con el resultado ni una posible vuelta, aunque los dos equipos tenían claro que no querían encajar gol y por eso se guardaron muy bien las espaldas. Con algo más de posesión de balón para los locales, la escasez de ocasiones dejaron una igualada primera parte en la que lo más destacado fueron las apariciones de Monárrez por la izquierda o una falta al larguero del intermitente Martín Galván, mientras que en el Burgos sus acercamientos morían en la zona de tres cuartos. También, lo más destaacado de los de Estévez llegó a balón parado con una falta del exblanquinegro Carlos Indiano que obligó a la estirada de Andrés Sánchez para mandar el balón a córner.

Con los equipos arriesgando poco, el juego combinativo en la zona medular protagonizó una primera parte sin grandes sobresaltos en la grada. Sí que despertó los aplausos en el minuto 39 la mejor acción hilvanada por los de Cortés tras un slalon de Monárrez, taconazo de Chatón para Calderón, que no se lo pensó dos veces y con un potente lanzmiento desde fuera del área obligó a la siempre recurrente palomita de Pedro López para despejar.

Lesión de Chatón y cambio

El empate sin goles, por tanto, reflejó la igualdad de una primera parte que dejó paso a una segunda muchas más entretenida y dinámica que se inició con malas noticias para los locales porque a los 51 minutos tuvo que entrar el capitán Amaro al campo por la lesión de Chatón. El mexicano, que reaparecía tras su lesión de rodilla y su viaje a México para solucionar problemas del visado, tuvo un discreto partido y encima terminó renqueante.

En la reanudación del juego Giovanni tuvo en sus botas el primer tanto de la noche en una ocasión clarísima: triangulación con Galván que le deja solo en mano a mano con el meta pero del delantero deja que Pedro López se le eche encima y su disparo lo estrella en el cuerpo del portero.

Fue el aviso porque en el 61 se adelantó el Salamanca CF tras una falta de Indiano que bota rápido el equipo charro para dejar solo a Giovanni ante el meta, que ahora ya no desaprovecha la ocasión para adelantar a su equipo. Dos minutos después le fue anulado otro tanto a Galván de gran remate tras asistencia de cabeza pero el meixcano estaba en fuera de juego.

Y de lo que pudo ser el 2-0 a casi el 2-1 porque en la siguiente acción, ya con el Burgos más estirado por obligación, Toché remató de cabeza alto por poco un centro lateral.

Comenzaron a llegar los cambios y por la derecha Juanma en el Burgos comenzó a cobrar mayor protagonismo con dos peligrosos disparos ante un Salamanca obligado a recular y esperar a la contra. A falta de nueve para el final ya pudo sentenciar el vertical Monárrez -que pide a gritos minutos en el primer equipo- tras un genial pase de en profundidad de Tirlea, pero el mexicano lanzo alto cuando remató escorado a la izquierda. En los instantes finales, más corazón que cabeza del Burgos en busca del empate y el Salamanca CF UDS pudo pasar a la siguiente ronda de la Copa RFEF sin demasiados apuros a pesar de los cuatro minutos de alargue del colegiado.