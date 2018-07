La gestión de la piscina climatizada se amplía 5 meses mientras se licita Instalaciones de la piscina climatizada. / WORD CIUDAD RODRIGO Ya se ha comenzado a elaborar el pliego de condiciones y a partir del 1 de enero de 2019 estará vigente la nueva gestión S.G. Miércoles, 4 julio 2018, 11:29

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, propietario de la piscina climatizada, ha decidido prorrogar cinco meses el contrato de la piscina climatizada a la actual empresa gestora, Instinto Deportivo SL, según se explicó en la comisión celebrada ayer en el Consistorio. «Contamos con todos los informes preceptivos: técnicos, jurídicos, que amparan esta decisión», manifestó el concejal de Deportes, Carlos Fernández Chanca.

Por otra parte, aseguró que ya se ha iniciado el expediente para la posterior licitación y que, de este modo, a 1 de enero de 2019 esté en vigencia el nuevo contrato que, en principio, será de dos años más otros dos prorrogables, tal y como sucede ahora mismo.

«Esta decisión se toma para que no haya un periodo de inactividad y mientras se adjudica la instalación», afirma el edil. «Los pliegos se están elaborando y poco se puede adelantar», añade.

En la actualidad, el Consistorio aporta un canon de 12.000 euros al año a la empresa adjudicataria que es la que se encarga del mantenimiento de la instalación, limpieza, personal, adquisición de productos o control de acceso.

La posibilidad de que este servicio se remunicipalice no está encima de la mesa, «la gestión pública no la ha planteado nadie, ningún grupo ha hecho llegar a esta Concejalía este planteamiento y con el proceso ya iniciado, no se puede».

Por otra parte, el Consistorio también va a colaborar con el Complejo Deportivo Mirobrigense (Codemirsa), donde se celebra cada verano el Día del Agua. «Este año, a mayores y como novedad, vamos a colaborar con el carnaval de carretones», otra actividad que se lleva a cabo en estas instalaciones y que supondrá una aportación de 1.010 euros procedentes de las arcas municipales. «Es una aportación que se hace desde esta delegación de Deportes porque entendemos que es una actividad con la que se colabora con el municipio», justificó el edil.

En el caso del Día del Agua, la colaboración se mantiene desde hace varios años.