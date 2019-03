La gestión del patrimonio histórico de la Comunidad desata las críticas de Podemos Imagen de archivo de la construcción de un edificio de nueva planta junto a la iglesia de San Martín. / WORD La procuradora Isabel Muñoz denuncia falta de medios y que la legislación «está manga por hombro» DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Viernes, 29 marzo 2019, 08:31

La gestión patrimonial de Castilla y León es «caótica» y está «sometida a intereses partidistas y clientelares». Además, la prevención y el mantenimiento monumental «fallan de forma estrepitosa» y parte de las labores de inspección «las hacen las asociaciones y voluntarios» que denuncian el mal estado o las humedades de los edificios porque la administración no cuenta con «personal suficiente» que los vigile de forma regular. Para colmo «no hay funcionarios» para tramitar todas las sanciones. «Es penoso ver que algunos expedientes caducan porque no hay funcionarios». En otros casos «se archivan».

Es la valoración de la gestión del patrimonio en la región que ayer hizo la procuradora salmantina por Podemos Isabel Muñoz. Comentó que tras años de reuniones, trabajo en las Cortes y propuestas de actuación «es el final de la legislatura y podemos hacer balance o análisis de la gestión del patrimonio en Castilla y León». Y añadió que la valoración puede aplicarse a cualquiera de las nueve provincias.

Isabel Muñoz fue presidenta de la Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Salamanca y de la Federación de Asociaciones por el Patrimonio. Su resumen de estos cuatro años no deja títere con cabeza. Un ejemplo: «Hay una deficiencia grandísima de personal para dedicarse a los temas de patrimonio». «Se les llena la boca» destacando los recursos históricos y artísticos como «fortaleza» de la Comunidad «y está todo manga por hombro. Hay entornos de protección sin fijar, planes especiales sin aprobar, expedientes de Bien de Interés Cultural incoados hace 30 y 40 años sin resolverse...».

Sin ir más lejos «el conjunto histórico de Salamanca tiene expediente como BIC incoado en 1982 y a día de hoy no está resuelto». Es cierto que la inmensa mayoría de edificios del centro están catalogados como Bienes de Interés Cultural, pero no lo están todos ni tampoco el conjunto como tal. Muñoz explica que si el entorno del edificio no está protegido, un constructor podría edificar un bloque de pisos pared con pared junto a un convento o un palacio. Y advierte del peligro de dejar los expedientes durmiendo el sueño de los justos. Durante unas obras en Palencia se destruyeron restos arqueológicos y el Tribunal Superior de Justicia de la región falló en contra de la Junta: los expedientes incoados sin resolver «no protegen nada. Si pasa algo muy gordo en Salamanca con el patrimonio se lavarán las manos porque los expedientes no están resueltos», advirtió.

La procuradora fue muy crítica con la supuesta carencia de medios humanos y la presunta falta de diligencia para sancionar a quien dañe el patrimonio.

Poca cuantía

Desde Podemos explican que los Servicios Territoriales de Cultura de cada provincia disponen de una unidad administrativa específica para el patrimonio histórico-artístico. El jefe de dicha unidad «puede pedir información a cualquier técnico sobre la situación de los bienes culturales, de acuerdo con la normativa vigente, para realizar un seguimiento de su estado, actuaciones de mantenimiento, etc».

Esta labor «no se está llevando a cabo por falta de personal suficiente, como así reconocen los responsables de la propia Administración Autonómica, tanto en Salamanca como en el resto de provincias de Castilla y León». De hecho, añaden que los Servicios Territoriales de Cultura actúan «cuando tienen constancia de alguna infracción merecedora de apertura de expediente en caso de que se produzca algún incidente, accidente o denuncia particular».

Cuando el Servicio Territorial de Cultura actúa y advierte que se ha cometido una infracción (por ejemplo, hacer obras en un Bien de Interés Cultural sin el permiso correspondiente o destruir un yacimiento arqueológico), puede abrir un expediente sancionador que, a su vez, puede concluir con una sanción.

En Podemos matizan que «éstas ni mucho menos pueden calificarse de cuantiosas» y que los propietarios pueden recurrir o solicitar el pronto pago para abonar menos cuantía. Para Podemos, esta posibilidad abre la puerta a que los dueñs de los bienes patrimoniales actúen «al margen de la tutela» de la administración. Es «excepcional» que se imponga una sanción y más aún que sea «ejemplarizante».

Isabel Muñoz reveló ayer que estos años se han «preocupado por el tema de las sanciones» y han hallado más sombras que luces. De hecho, ni siquiera han podido averiguar a quién han sancionado a lo largo de los últimos años por sus supuestas infracciones sobre el patrimonio por mor de la Ley de Protección de Datos. Tan sólo pudieron conocer la cuantía de las multas y el motivo de éstas. La procuradora se preguntó ayer si los fondos recaudados se destinan a la reparación o conservación de los bienes patrimoniales «como sería deseable».