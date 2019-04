«La gente está muy cansada del bipartidismo, de los que hablan mucho y hacen poco» José Antonio Mirón posa en la sede de Ciudadanos, situada en el Paseo de Canalejas. / LAYA Su primera militancia fue en el CDS de Adolfo Suárez y ahora enarbola la bandera de Ciudadanos por sus ideales centristas, liberales y reformistas RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Jueves, 11 abril 2019, 11:31

Es profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la USAL. Su dilatada trayectoria profesional la ha combinado con una vertiente social y también de compromiso con la gestión. No en vano, ha sido vicedecano de su facultad, vicepresidente del Colegio de Médicos y, si las urnas son generosas con él en los comicios del día 28, se sentará en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo como diputado de Ciudadanos por la provincia de Salamanca.

–¿Qué hace un profesor universitario como usted en un partido como Ciudadanos?

–Para mí la política supone una continuación de mi compromiso con la sociedad. En realidad, mi primer contacto con la política fue a través del Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez. Milité en el CDS para ayudar a esa formación y porque creía en ese proyecto político de centro que encabezaba Adolfo Suárez. En Ciudadanos milito desde hace año y medio. Me interesé por Ciudadanos después de que el partido se convirtió en un proyecto político de ámbito nacional, por encarnar el centro sociológico, por ser un partido de centro, liberal y reformista. Yo, como le pasa a mucha gente, estoy cansado de los partidos clásicos de derecha y de izquierda. Y soy partidario siempre de los consensos, que son los que perduran en el tiempo, de escuchar, de dialogar y de llegar a acuerdos. Es gracias a los consensos cuando esa clase media y trabajadora que ha estado tan maltratada por el bipartidismo puede llegar a progresar.

–¿Cómo y quién le eligió a usted como cabeza de lista al Congreso?

–Lo decidieron los órganos de mi partido. En Salamanca no se celebraron primarias porque no alcanzamos los 400 militantes que exigen los estatutos para hacer primarias. En mi caso se valoró mi perfil profesional y mi compromiso con la sociedad... En mi vida he combinado la docencia con la investigación y con la gestión. Por ejemplo, soy vocal del Colegio de Médicos y soy patrono desde hace ocho años de la Fundación Futudis, que es la Fundación Tutelar de Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla y León. También llevo un proyecto de investigación del Ibsal y fue vicedecano de la Facultad de Medicina y vicepresidente del Colegio de Médicos. Siempre me ha interesado investigar el mundo de las personas vulnerables y, en especial, de las personas con discapacidad intelectual. Y todo eso lo quiero llevar la política.

–¿Qué opina de la tormenta que se desató con el duelo entre Igea y Clemente y la marejada interna que se desencadenó en Salamanca para elaborar la lista al Ayuntamiento?

–Lo que hubo en esas primarias fue competencia y libertad. Una vez que maduró todo ese proceso yo creo que hay tranquilidad y yo quiero estar tranquilo para transmitir tranquilidad a mi partido y a los ciudadanos.

–¿Confía en ser elegido diputado?

–Soy optimista, me siento con fuerzas y estoy muy ilusionado con entrar en el Congreso y poder trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La verdad es que nunca he estado en el Congreso, ni siquiera de visita. Fui una vez con mi familia, pero había mucha cola y al final no entramos.

–¿Qué retos se marca si finalmente se convierte en parlamentario?

–Además de favorecer el desarrollo y la calidad de vida, como decía antes, de esa clase y media y trabajadora a la que tanto han maltratado los partidos que han estado en el Gobierno, quiero ayudar a las personas que tienen más necesidades y problemas, a los grupos que son más vulnerables. Cuando hablo de vulnerabilidad estoy pensando en las personas mayores, en los enfermos crónicos, en los dependientes y en las personas con discapacidad.

–¿Qué áreas le gustaría impulsar desde su escaño en el Congreso?

–Hay tres pilares básicos en los que yo creo que tengo conocimientos y competencia, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales, que para mí son tan importantes como la justicia. En el tema sanitario me preocupa mucho que haya 17 cartillas para otras tantas Comunidades Autónomas, con todos los problemas que se generan en las zonas limítrofes y en los desplazamientos. En Ciudadanos queremos crear la cartilla única para que se garantice la igualdad entre todos los españoles y se facilite la accesibilidad universal sin que haya barreras administrativas o burocráticas. Igual que tenemos un único DNI debe haber una única cartilla sanitaria, que llevaría una cartera de prestaciones y servicios, única e igual para todas las Comunidades Autónomas.

–¿Qué otros temas le preocupan?

–La despoblación que tenemos en la provincia de Salamanca, pero sobre todo la desatención, porque hay personas que están sufriendo porque no se les está atendiendo.... Tenemos que trabajar y consensuar las pensiones en el marco del Pacto de Toledo. Tenemos que conseguir el arraigo de las empresas en Salamanca, para lo que hace falta disminuir su IRPF en un 60%.. Y hay que dar una atención adecuada en las áreas educativa, sanitaria y del bienestar social, que son los tres pilares del Estado del Bienestar.

–¿Sigue aportando Cs aire fresco a la política o está haciendo lo mismo que los partidos clásicos?

–Ciudadanos sigue siendo aire fresco. La gente está muy cansada del bipartidismo, del PP y del PSOE, de los partidos que hablan mucho y hacen poco. La gente está muy cansada también de que se les utilice por parte de aquellos que no cumplen lo que dicen. Además, Ciudadanos ha demostrado que sabe mirar por la gobernabilidad del Estado y por el desarrollo de las Comunidades Autónomas... Hay que recordar a ese señor que decía aquello de 'no es no' cuando la población pedía que se llegara a un consenso. Por eso nosotros apoyamos la gobernabilidad, porque España no podía seguir sin Gobierno y volver a convocar unas elecciones, que además son muy caras. Hay que poner en valor la responsabilidad y la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace.

–¿Qué tiene Ciudadanos que no tienen otros partidos?

–La defensa de la igualdad entre todos los españoles, con independencia de cualquier variable geográfica. No queremos privilegios y solo queremos igualdad de derechos y de oportunidades para todos los españoles... Pero no basta con decirlo, para lograrlo hay que hacerlo y propiciarlo. Para ello, ministerios tan importantes como los de Sanidad y Educación deben ser gestionados por gente competente y profesional, que se rijan por la capacidad y el mérito.

–¿Cómo va a ser su campaña electoral durante los próximos días?

–Cuento para ello con un gran equipo y vamos a recorrer toda la provincia, visitando cada pueblo y paseando por sus calles para hablar directamente con los vecinos, mirándoles a la cara para ganarnos la confianza de los salmantinos.