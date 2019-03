ATLETISMO Gema Martín: «Llego bien al Mundial, con muchas ganas de competir» Gema Martín Borgas, en la Media de Salamanca de 2018. / MANUEL LAYA La salmantina disputa con España este sábado el Mundial de Cross en Dinamarca siendo la tercera debutante española más veterana de la historia en mundiales JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 27 marzo 2019, 17:37

La atleta salmantina Gema Martín Borgas vuelve este sábado a ser internacional con España. Será la cuarta vez que la salmantina se ponga la elástica nacional como absoluta y lo hará debutando nada más y nada menos que a sus 31 años en un Mundial. La localidad danesa de Aarhus acoge el Campeonato del Mundo de Campo a Través. La última vez en la que Gema Martín fue internacional con España fue en el Europeo de Chia (Italia) en 2016 cuando fue la segunda mejor española solo por detrás de Gebre, ya que en 2017 tuvo que renunciar por una lesión a estar con la selección española en la 21ª Copa de Europa de 10.000 metros que se disputó en Minsk (Bielorrusia) . Con anterioridad, Gema estuvo en la Copa de Europa de 10.000 metros de Turquía de 2016 y el Europeo de carreras por montaña en Portugal de 2015.

La atleta dirigida desde esta temporada por Honorato Hernández se ganó un puesto en la lista nacional redondeando su buena temporada de cross con el cuarto puesto de la salmantina en Cáceres en el Nacional de campo a través.

España acude con 24 atletas al Mundial y de todos ellos, solo dos tanto del equipo masculino como femenino absolutos debutan en un mundial de campo a través, el vizcaíno de adopción Hamid Ben Daoud y la salmantina Gema Martín. Tal y como informa la Federación Española de Atletismo, la atleta de Barruecopardo será la tercera debutante española más veterana de la historia en mundiales de cross.

«Llego muy bien al Mundial, con muchas ganas de competir y darlo todo en la carrera», señala la atleta salmantina que explica que el resultado del Nacional de Cáceres «fue un plus, no esperaba estar tan bien, pasé dos semanas previas muy malas y el martes hablé con mi entrenador (Honorato Hernández) la posibilidad de no acudir, pero buscando otras motivaciones finalmente fuimos al Nacional, me acompañó toda la familia y con el apoyo de todos lo conseguimos», explica la atleta del Bilbao Atletismo.

Sobre su cuarta internacionalidad, Gema Martín afirma que «todas son ilusionantes, desde la primera a la última. Las he luchado todas mucho, las anteriores más física que mentalmente, y ésta última ha sido al revés. No se me pasó por la cabeza nunca que no volvería con España, me he quedado en la reserva en las últimas competiciones y sabía que estaba cerca».

Con respecto a la prueba de Aarhus, la salmantina cree que el Mundial es la «prueba más difícil para los fondistas porque van atletas que hacen 1.500 y también maratonianas y el equipo que llevamos desde España en un claro ejemplo de ello. A nivel individual me dicen que estar entre las 60 mejores ya sería un puestazo, yo lucharé todo lo que pueda y luego también para hacer un gran papel como equipo con España. Tenemos un equipo muy homogéneo y creo que podemos hacer un buen papel. Hay que estar lo más juntas posibles porque yo creo que podemos hacer un resultado muy bonito. La última vez fueron quintas y creo que podremos rondar este puesto por arriba y ojalá que por debajo».

Gema Martín está meditando seriamente la próxima temporada aparcar sus estudios y debutar en maratón:«Sí, es algo que estoy pensando. Aparcar el doctorado un año y pensar solo en el maratón. Para los Juegos no sé porque han bajado mucho la mínima (2.29.30). Primero debutar y luego ya veremos», finaliza la salmantina.