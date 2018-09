Ganemos vuelve a cargar contra el PP por el contrato del alumbrado público Operarios de la empresa adjudicataria Aceinsa reparan una farola en la Plaza Mayor. / WORD El Ayuntamiento recalca que la adjudicación a Aceinsa fue avalada por los técnicos y el TARCyL y resta credibilidad a la cifra de 700.000 euros de indemnización que menciona Gabriel Risco RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Miércoles, 5 septiembre 2018, 12:11

Ganemos volvió a arremeter ayer contra el grupo municipal de gobierno al asegurar que los contratos municipales adjudicados a «las empresas amigas del PP» ocasionan graves consecuencias para la ciudadanía». El último caso, según Ganemos, es el contrato de alumbrado público del Ayuntamiento, que el grupo de gobierno adjudicó a Aceinsa «pese a contar con todos los informes municipales en contra y por el que el Consistorio deberá desembolsar ahora 700.000 euros en forma de indemnización», tras conocerse ayer la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el recurso que interpuso el Ayuntamiento. «Ésta es la cantidad con la que las arcas municipales salmantinas deben indemnizar a otra empresa, Etralux, que llevó la adjudicación a los tribunales al considerar que esta podría estar «amañada», argumentó la formación de izquierdas. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el contrato, adjudicado en 2012 por 12 millones de euros, al detectar un presunto «trato de favor» a Aceinsa. Como consecuencia de ello, quedaba pendiente una indemnización para Etralux equivalente al 6% del valor del contrato que, si no hubiera finalizado, habría pasado a manos de la empresa demandante, según las tesis esgrimidas por Ganemos basándose en los criterios del TSJCyL.

La anulación de la adjudicación del contrato estuvo hasta ahora en el aire, pendiente del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo para tratar de evitar la indemnización, «que ahora ya es inevitable». El edil Gabriel Risco aseveró que «éstas son las consecuencias del amiguismo del PP: más y más despilfarro del dinero para los salmantinos».

La reacción del Ayuntamiento ante las acusaciones de Ganemos no se hizo esperar. Fuentes municipales recordaron que la adjudicación del contrato de alumbrado fue avalada tanto por los informes de los técnicos municipales, como por el Tribunal Económico de Recursos Contractuales (TARCyL) y también, en primera instancia, por el Juzgado de lo Contencioso -Administrativo. Además, la cantidad mencionada por Ganemos –los 700.000 euros en concepto de indemnización– según las mismas fuentes consultadas, carece de fundamento alguno, ya que no se ha formalizado una reclamación al Ayuntamiento por el contrato, que en su caso solo podría determinarse en ejecución de sentencia, de manera que el Consistorio no entiende qué criterios ha manejado la agrupación de electores para aventurar dicha cuantía.

Además, el vigente contrato del alumbrado público reportó al Ayuntamiento, según desvelaron estas fuentes municipales, un beneficio de 4.225.672 euros, gracias a las mejoras gratuitas acometidas y al ahorro obtenido. Entre las mejoras que se han venido introduciendo en los últimos años sobresale la sustitución del anterior alumbrado por otro nuevo de tecnología LED en distintos barrios de la ciudad. La instalación de dicha tecnología se acometió por un importe de 3.663.140 euros, sin coste alguno para las arcas consistoriales.