Ganemos sostiene que la solución del PP al caso Corte Inglés se «evapora» Fachada posterior de El Corte Inglés de Salamanca. / LAYA Risco y Carrera recuerdan que la reclamación de 14,4 millones que plantea el Ministerio de Defensa ya está en manos de la Abogacía del Estado Martes, 9 octubre 2018

Gabriel Risco yVirginia Carrera, concejales de Ganemos, consideraron yer que la 'solución Mañueco' a la situación ilegal de El Corte Inglés «se desmorona, se evapora y desaparece», después de que ser haya conocido que el Ministerio de Defensa ha ordenado a la Abogacía del Estado recurrir la medida planteada por el alcalde de Salamanca y presidente del PP en Castilla y León. Yes que Defensa, recalcóGanemos, está en desacuerdo con la fórmula planteada por los populares que, secundados por los grupos PSOE y Ciudadanos, «quieren privar al Ministerio de 14.00 metros cuadrados edificable».

Ganemos recordó que El Corte Inglés se construyó ocupando casi 21.000 metroos cuadrados de espacio público por encima de lo permitido legalmente, «beneficiando así a la empresa en lugar de a la ciudadanía», como ratifican hasta siete sentencias judiciales. La licencia ambiental y de apertura del establecimiento fue anulada el pasado julio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Todo ello, como consecuencia de la falta de una solución real por parte de Mañueco y su equipo, a quienes Ganemos responsabilizó de estar poniendo en riesgo el mantenimiento del centro comercial y de su plantilla de trabajadores.

Además,Ganemos insistió en que, de llevarse a la práctica, la 'solución Mañueco' supondría un gasto para la ciudad de 14,4 millones de euros (cantidad que reclama el Ministerio de Defensa) y, además, la situación de El Corte Inglés quedaría en el aire al continuar fuera de la legalidad. Para resolverlo, Ganemos enfatizo que es necesario que la empresa devuelva a la ciudad el espacio usurpado dotando a Salamanca de equipamientos públicos por valor «de lo ocupado ilegalmente».

Es decir, la formación granate incidió en que la única forma de que el centro comercial y su plantilla conserven la estabilidad es poner en marcha en acuerdo que los tres grupos de la oposición pactaron en febrero de 2016, una solución de la que más tarde se descolgaron PSOE y Ciudadanos para «subirse al carro» del equipo de obierno.

Por otra parte, Ganemos Salamanca hizo hincapié en que es «mentira» que El Corte Inglés haya compensado a la ciudad construyendo el centro municipal integrando Julián Sánchez El Charro, argumento recurrente del grupo de Mañueco. «No hay ningún regalo de El Corte Inglés en todo el sector 37, puesto que, en la urbanización de la zona, la empresa se ha limitado a cumplir con la normativa», tal y como apuntó Gabriel Risco.

El hecho es que El Corte Inglés sigue sin una solución que le devuelva la legalidad, explicóGanemos. «Han pasado más de tres años y no ha habido respuesta por parte de Mañueco, más que nada porque el alcalde no piensa en la ciudadanía, sólo en sus propios intereses», razón por la cual «no da soluciones a los pufos urbanísticos del PP», tal y como aseveró la portavoz de Ganemos, Virginia Carrera. Además, «si el alcalde se empeña en seguir regalando espacio público a El Corte Inglés, este problema no podrá solucionarse a corto plazo», auguró Gabriel Risco.