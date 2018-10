Ganemos recurrirá el archivo del caso Aceinsa y se planteará apelar a la Audiencia Nacional Virginia Carrera y Gabriel Risco, portavoces de Ganemos. / WORD El juez ordenó ayer el archivo porque no aprecia delitos de prevaricación o malversación R. R. / WORD Jueves, 18 octubre 2018, 12:37

La portavoz de Ganemos,Virginia Carrera, anunció que su grupo interpondrá un recurso de reforma ante el Juzgado contra el auto dictado para tratar de mantener abierto el caso Aceinsa y que, si se produjera un segundo archivo, su siguiente paso sería un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional.

«La excusa de esta decisión judicial –remarcó la agrupación de electores al referirse al citado fallo– es el transcurso del plazo legal de seis meses que la última reforma legal del Gobierno de Mariano Rajoy introdujo para acortar la fase de instrucción y, que de forma habitual y sistemática, la Fiscalía suele solicitar que se prorrogue de oficio para proseguir las diligencias de investigación, algo que no ha sucedido en este caso, quizá debido precisamente a la relevancia política del mismo».

Ganemos precisó que, sin haber practicado las pruebas que habían solicitado, el juez instructor considera que por ahora no puede considerar la existencia del delito de prevaricación, aunque «evidentemente las tareas de preparación de la nueva licitación debieron realizarse o con más antelación o con más agilidad», y que se ha acreditado la grave imprudencia cometida. Sin embargo, en el auto judicial dictado por el Juzgado se considera que hasta la fecha no hay pruebas suficientes para deducir una «intencionalidad deliberada», pues «en las actuaciones descritas puede criticarse el retraso en la tramitación del expediente, pero no puede calificarse como un retraso intencionado para prorrogar maliciosamente el contrato existente».