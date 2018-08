Ganemos propone retirar las terrazas de la Plaza cuando haya conciertos La Plaza Mayor durante el concierto de Loquillo de 2017. / LAYA Afirman que es una cuestión de «seguridad» y que las mesas y sillas podrían obstaculizar una evacuación del ágora REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Jueves, 30 agosto 2018, 11:25

Ganemos Salamanca reveló ayer cuáles son los puntos que, a su juicio, deberían mejorar en las próximas Ferias y Fiestas.

Tras comentar que los concejales de la agrupación de electores rechazarán las invitaciones a las actividades y que no asistirán a los actos religiosos, Virginia Carrera y Pilar Moreno incidieron en la necesidad de discutir la posibilidad de retirar las terrazas durante los conciertos en la Plaza Mayor. Ganemos argumenta que las sillas y mesas pueden ser un obstáculo en caso de que haya que evacuar el ágora y proponen que, en los eventos más concurridos, en los que incluso se controlará el aforo, se considere la idea de quitar las terrazas hasta que los conciertos acaben. «Es una cuestión de seguridad», señalaron las concejalas.

También con respecto a la Plaza Mayor, preocupa especialmente a Ganemos que las personas con movilidad reducida vean respetados sus derechos en estas fiestas. Y es que los actos celebrados en el ágora contarán con un espacio reservado para personas que se desplacen en silla de ruedas, pero no para ciudadanos con discapacidades físicas que no utilicen este tipo de ayuda técnica para desplazarse, algo que el grupo considera «insuficiente», ya que personas con discapacidad podrían encontrarse en situaciones de inseguridad al no haber tenido acceso al área reservada, excesivamente limitada y «poco realista» al estar pensada sólo para acoger sillas de ruedas.

Ganemos también tuvo críticas para la actitud «hipócrita» del Consistorio por prohibir el consumo de alcohol en las calles (algo con lo que Ganemos está de acuerdo) y a la vez respaldar la celebración de la Feria de Día, en la que también se venden bebidas alcohólicas. La agrupación propone «fomentar un consumo responsable» y, vinculado con este punto, aboga por incrementar el número de contenedores para depositar los residuos que generan las fiestas para no tener que encontrarse las calles llenas de vasos y de botellas.

En lo que se refiere a la campaña municipal sobre agresiones sexuales, Ganemos considera que limitarse a «carteles, mupis o pequeños mensajes» es «insuficiente» y «no estamos llegando a la raíz del problema» que pasaría por «aislar» a los agresores.

Finalmente, Ganemos considera positivo que se hayan incorporado algunas propuestas ciudadanas al programa, que cuenta este año, como el pasado, con los actos de Ciudad Abierta. Sin embargo, estas actividades «son escasas», lo que demuestra que «realmente no hay, por parte del Ayuntamiento, una verdadera voluntad» para que los vecinos aporten sus ideas al programa de fiestas. Éste, concluyen, es fruto de la labor de la Fundación de Cultura y Saberes, a la que achacan trabajar «de puertas para dentro. Este año ni siquiera se ha presentado el programa de Fiestas ni en una Comisión de Cultura ni en un Consejo de Gestión de la Fundación» ante de ser presentado en público.