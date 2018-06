Ganemos pide que los integrantes de 'La manada' sean declarados «personas no bienvenidas» en Salamanca Una de las concentraciones en contra de la sentencia de 'La manada', en Salamanca. / word Su solicitud, en forma de moción, se realizará en el próximo pleno de la corporación municipal REDACCIÓN / WORD Jueves, 28 junio 2018, 13:45

El Grupo Municipal Ganemos Salamanca pedirá en el pleno, a través de una moción, que el Ayuntamiento declare «personas no bienvenidas« en la ciudad a los integrantes del grupo conocido como 'La manada'».

Asimismo, el texto que llevará a pleno la agrupación de electores incluye que el Consistorio de Salamanca «muestre su apoyo y solidaridad a la víctima, sus familiares y sus amistades», según la información facilitada a Europa Press.

Sobre ello, la portavoz de Ganemos, Virginia Carrera, ha señalado que el Ayuntamiento, como la administración más cercana a la población, «debe posicionarse ante situaciones como esta» y que «atenta contra la libertad de todas las mujeres».

«Con el último auto de la Audiencia de Navarra, que otorga libertad provisional a los acusados, las mujeres nos sentimos inseguras y se está dando un mensaje de impunidad ante los delitos sexuales. Por eso nuestro objetivo para el pleno será que el Ayuntamiento de Salamanca se posicione y rechace a estos agresores, declarando que no son bienvenidos en nuestra ciudad», ha continuado Carrera.

Asimismo, la formación ha reseñado que «obviamente no es labor de este Ayuntamiento interferir en las competencias del Poder Judicial, pero sí tiene la obligación de reaccionar y fijar posiciones políticas ante hechos de trascendencia en la vida pública. La sentencia evidencia que aún queda mucho por hacer en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, en la protección de la integridad y en la batalla contra la violencia».

En cuanto la sentencia, Ganemos asegura que «una vez más ha quedado de manifiesto la orientación patriarcal con la que miembros de la Judicatura de este país siguen enjuiciando los delitos contra las mujeres».

«No se puede aplicar una doble victimización, ni permitir un plus de sufrimiento. A las mujeres no se les puede exigir que mueran para demostrar así que sí se resisten ante una agresión sexual. Se ha comprobado que el Código Penal, si no se aplica con perspectiva de género, no protege de forma efectiva a las mujeres de las violaciones ni de las múltiples expresiones de violencia a las que deben enfrentarse», ha añadido Ganemos en el comunicado.

«Hemos asistido a un proceso en el que desde diferentes ámbitos judiciales y mediáticos se ha llegado a culpabilizar a la mujer agredida, e incluso se ha presentado como una prueba admisible la 'vida normal' de la víctima tras la agresión», ha concluido Ganemos Salamanca.