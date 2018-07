Ganemos denuncia que la empresa de las piscinas cobra igual pese a mantener una instalación menos este verano Usuarios de una de las pisicinas municipales de Salamanca. / WORD El contrato incluye el mantenimiento de seis, pero, tras el cierre de las de San José, el número queda reducido, lo que supone un incumplimiento de contrato REDACCIÓN / WORD Salamanca Lunes, 16 julio 2018, 12:33

Ganemos Salamanca denuncia que la empresa responsable del mantenimiento de las seis piscinas municipales, Piscis (formada por Enjoy Welless y Clequali) incumple el contrato firmado con el Ayuntamiento, dado que este verano una de las instalaciones, la del barrio de San José, permanece cerrada. Esto supone una modificación del contrato por la vía de hecho, es decir, una actuación del grupo 'popular' llevada a cabo de forma unilateral, sin los trámites legales requeridos, y que perjudica a la ciudadanía. Esta situación es para Ganemos «un ejemplo más de despilfarro y amiguismo del alcalde y del PP» que beneficia «de forma injustificada» a Piscis, puesto que la empresa estará cobrando de las arcas públicas lo mismo por un menor volumen de trabajo (una piscina menos).

Este contrato municipal se encuentra, por tanto, en situación ilegal, y Ganemos así lo ha puesto de manifiesto durante la última Comisión de Contratación celebrada en el Ayuntamiento (10 de julio). Sin embargo, el edil de Contratación, Carlos García Carbayo, no dio ninguna respuesta al respecto ante esta denuncia del concejal de Ganemos Gabriel Risco en la Comisión. Es más, «no respondió ni a la pregunta de quién había decidido el cierre de la piscina de San José; no explicó por qué no se ha tramitado la correspondiente modificación del contrato, ni aclaró nada sobre a la situación de ilegalidad actual del contrato de las piscinas municipales», asevera el concejal Risco.

La agrupación de electores considera que el Ayuntamiento debería pedir responsabilidades a la empresa Piscis (Unión Temporal de Empresas formada por Clequali y Enjoy Wellness), en lugar de permitir de nuevo «privilegios» que suponen «dar un trato diferente para ciertas empresas», algo que ya viene sacando a la luz Ganemos en relación con otros casos.

Nuevo descontrol de los servicios municipales

Una vez más, Ganemos denuncia públicamente la situación de descontrol de los servicios públicos municipales en manos de las empresas privadas concesionarias y, en concreto, de las piscinas municipales. En este caso, «las decisiones más importantes las toma la empresa Piscis por su cuenta, ante la pasividad del equipo de gobierno del PP y del alcalde, algo que hacen para favorecer los intereses particulares de la empresa, dejando así de lado los intereses generales de la ciudadanía», asegura Risco.

Concesiones como la que Mañueco y su equipo conceden a Piscis son «injustificadas» para Ganemos Salamanca, puesto que con la agrupación siguen contactando personas usuarias de las piscinas para hacer llegar quejas sobre un mantenimiento y limpieza insuficientes en las instalaciones, así como casos de vulneración de derechos de las y los trabajadores.