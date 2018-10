Ganemos denuncia que Ayuntamiento de Salamanca quiere «regalar» otro contrato millonario Virginia Carrera y Gabriel Risco, de Ganemos Salamanca. / WORD La formación asegura que existe imparcialidad en el informe sobre la adjudicación de los trabajos de señalización especial de eventos públicos y de mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en las vías públicas de la ciudad REDACCIÓN / WORD Salamanca Lunes, 1 octubre 2018, 12:41

Ganemos Salamanca denuncia que Aceinsa vuelve a recibir trato de favor por parte del equipo de Gobierno del PP. «La empresa ha sido de nuevo elegida para realizar los trabajos de señalización especial de eventos públicos y de mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en las vías públicas de la ciudad» confirman desde la agurpación. La decisión, tomada en la última Mesa de Contratación (28 de septiembre), ha contado con el voto en contra de Ganemos Salamanca.

La portavoz de Ganemos, Virginia Carrera, ha criticado durante la Mesa de Contratación el informe con el que el jefe de la Policía Local trata de justificar la «baja temeraria» presentada por Aceinsa para optar a la adjudicación. «Volvemos a denunciar que, una vez más, el grupo popular, con el alcalde a la cabeza, sigue beneficiando a sus empresa amigas, esta vez, justificando lo injustificable para regalar a Aceinsa un contrato millonario», declara la concejala.

Y es que para Ganemos «queda claro que, en ese informe, el jefe de la Policía toma partido por la empresa concesionaria», envuelta ya en la polémica por el denominado 'caso Aceinsa', destapado por la formación granate el 23 de octubre de 2017. En dicha fecha, llevó el asunto a los juzgados e interpuso una denuncia penal por un posible delito de prevaricación del alcalde de la ciudad y presidente regional del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco; el concejal de Fomento, Carlos Manuel García Carbayo; el edil de Hacienda, Fernando Rodríguez, y el jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández Martín, por presunta prevaricación al mantener en prórroga ilegal durante más de 2 años del contrato anterior con Aceinsa. Recientemente, el grupo amplió su querella por un presunto delito de malversación de fondos públicos al detectar un perjuicio de 800.000 euros para las arcas municipales.

Tras el contrato prorrogado de forma ilegal, Aceinsa está ahora a un paso de ser otra vez la empresa seleccionada. La Mesa de Contratación consideró el pasado 16 de julio que la candidata podría estar presentando «valores anormales o desproporcionados» en su oferta, por lo que le concedió un plazo de 5 días para presentar la justificación de su oferta. Aceinsa hizo llegar su justificación el 20 de julio y la Mesa de Contratación se reunió posteriormente para evaluar la situación, haciendo uso para ello del informe facilitado por el funcionario policial, quien da el visto bueno a la justificación de Aceinsa al considerarla «adecuada, motivada y viable», así como «plenamente justificada».

El contrato con esta empresa es uno de los más importantes económicamente para el Ayuntamiento de Salamanca, pues supera el millón de euros anuales. Pese a ello, está a punto de ser concedido a Aceinsa basándose en el informe presentado por un funcionario «donde existe una ausencia de la debida impacialidad» para evaluar si se trata o no de una baja desproporcionada. Así lo aseguran los servicios técnicos de Ganemos Salamanca, desde donde se asevera, además, que «el funcionario informante no somete a la debida verificación imparcial y técnico-económica los datos que suministra Aceinsa sobre los gastos que refiere en su justificación, sino que los asume como buenos sin más», cuando «es obligado realizar tal verificación para poder pronunicarse y, al no hacerlo, se observa la falta de impacialidad de quien emite el informe».