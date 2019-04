FÚTBOL - Segunda B Galán: «No respetan a la UD Salamanca ni a su historia» Galán, en una mesa de debate de Unionistas. / MANUEL LAYA El presidente de la Federación de Peñas de Unionistas señala que la decisión de no ir al Helmántico en el derbi ante el Salamanca CF «ha sido tomada por unanimidad de todos los miembros de la federación» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 2 abril 2019, 14:40

El abogado salmantino Miguel Ángel Galán es desde esta temporada el presidente de la Federación de Peñas Unionistas. Así explica él la decisión de su entidad de no acudir al derbi y además invitar al resto de seguidores de su club a que no lo hagan.

–¿Cómo ycuándo se toma la decisión?

–Se toma hace un par de semanas. Se pregunta a todos los peñistas de la FPU, peña por peña, si quieren ir o no y que expliquen sus motivos. Somos seis peñas, se han pronunciado todos y ha sido unánime, peña por peña, que no querían acudir al partido.

–¿Y sobre los motivos?

–Lo mayoritario ha sido por el trato del derbi de la temporada pasada en el Helmántico, fue ofensivo hacia los valores que nosotros proyectamos; además la no financiación a un proyecto que es diametralmente opuesto a lo que nosotros tenemos porque ellos quieren hacerse pasar por un equipo que nosotros homenajeamos; por el bombardeo continuo de los videomarcadores, la megafonía, nos dejaron sin luz durante una hora, abrieron solo una puerta para que entráramos más de 2.000 personas, no pudimos meter algunos medios de animación... Y también por el precio elevado de las entradas, desorbitado para Segunda B. Ya sé que Unionistas puso el mismo precio en Las Pistas, aunque ellos fueron los que fijaron primero este precio en verano con una lista pública. También que no respetan a la UDSalamanca ni a su historia... El ambiente estaba muy cargado, no fue un trato correcto.

–Pero habrá aficionados de Unionistas que sí irán. ¿Qué les parece?

–De la Federación de Peñas en principio no y hacemos un llamamiento al resto para que no acudan al Helmántico. Todo es respetable.

–La afición de Unionistas destaca por sus desplazamientos masivos y continuos. ¿Han hablado ya con los jugadores al respecto?

–Todavía no. Este lunes han descansado. Y además no se quiere desviar la atención porque el sábado hay un partido muy importante ante el Burgos. Ya se hará.

–¿Qué harán ese día? ¿Lo escucharán por la radio? ¿Irán a las inmediaciones del Helmántico?

–No se ha tomado ninguna decisión, una de las medidas que se pretende hacer es que hagamos todos algo de manera conjunta el sábado. Además en las inmediaciones no podremos estar por los temas de seguridad.