Gabriel Risco renuncia al acta de concejal por los malos resultados electorales Gabriel Risco, en su comparecencia de esta mañana. Lunes, 10 junio 2019, 12:20

Gabriel Risco no tomará posesión como concejal del Ayuntamiento de Salamanca. El portavoz de Ganemos Salamanca y candidato a al Alcaldía de la ciudad ha anunciado que abandona la primera línea tras los malos resultados de las elecciones municipales. Ganemos Salamanca perdió la mitad de sus concejales (pasó de 4 a 2) y casi la mitad de sus votos.

Risco ha explicado que se había planteado unos objetivos (liderar la candidatura y ser relevante para promover un cambio en la ciudad) «y no lo he logrado». «Los objetivos no se han cumplido y hay que asumir la responsabilidad. No vale refugiarse en análisis y consideraciones», explicó. Risco añadió que «no voy a quedarme por quedarme. No sería capaz ni política ni personalmente. Y sería fácil, pero no vine en 2015 para quedarme en un cargo público y lo responsable es dejarlo. En este momento lo que más pesa en mí es que asumí un compromiso que no ha logrado sus objetivos». Entendería que algunos votantes se sintiesen defraudados con su decisión, pero recuerda que la candidatura continúa adelante con un programa político.

También reveló que no ha recibido presiones de ningún tipo para no tomar posesión como concejal y que la decisión ha sido «dolorosa» pero esta «muy sopesada». Tras los resultados electorales «supe que eran muy malos y que debería asumir responsabilidades». Tras un tiempo de meditación, decide hacerse a un lado.

En cuanto a su balance de estos cuatro años, se muestra orgulloso de que Ganemos lograse modificar la forma en que el Ayuntamiento adjudica las contrataciones, del «reconocimiento interno» en el Consistorio, de la «defensa de Avemur, de los barrios y de quienes no tenían amigos en el PP o en Ciudadanos» y de «hacer frente al partido que ha traído la decadencia a Salamanca».

En cuanto a la situación consistorial, «no veo que el cambio se articule a través de Ciudadanos. Lleva cuatro años siendo el apoyo incondicional del PP». Risco asume que además, con los resultados de las elecciones,«las decisiones sobre la elecciones del alcalde en 2019 no pasan por nuestra candidatura y por tanto se ha perdido relevancia».

Tras la decisión de Gabriel Risco, la número 3 de la candidatura, Virginia Carrera, entrará en el Ayuntamiento de Salamanca.