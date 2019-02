Gabino Martín, el cura de la carretera

Iniciar en Salamanca la Pastoral de Carretera no fue fácil. Como recuerda su responsable durante 21 años, el sacerdote Gabino Martín, en la primera celebración de San Cristóbal, en la iglesia del Arrabal, en 1997, tan solo acudieron 12 personas. «Después de ese día sentí un gran vacío, una desilusión, y fui a hablar con el obispo que me nombró, Braulio Rodríguez», pero tras esa conversación, sintió una fuerza especial que le ayudó, y pensó que las cosas «hay que verlas al final, el desanimo no es una forma de vida, hay que animarse».

Y así comenzó con su labor en la Pastoral de Carretera, de puerta en puerta, de boca en boca, para que los ciudadanos fueran conociendo la existencia de este servicio diocesano, «y poco a poco se fueron desarrollando las actividades». Tan solo unos meses después, organizaron las primeras jornadas de seguridad vial, «en las que quisimos tener un recuerdo de los fallecidos de tráfico del año anterior, para llegar al corazón, a las familias afectadas, resentidas y que han perdido a un ser querido».

Con mucho esfuerzo, Gabino Martín contactó con esas familias, «para Dios no hay nada imposible», y como recuerda, lo recibieron «con gran agrado». Para este sacerdote, en la Pastoral de Carretera no se trata solo de rezar, «sino de interesar, de formar, de educar», y para eso pusieron en marcha unas charlas, y la proyección de películas en el salón de actos de Calatrava, sobre circulación, con coloquios. Para conseguir dar a conocer cada iniciativa pegaban carteles por los establecimientos de la ciudad, «les explicábamos de qué se trataba».

La comida de homenaje de ayer a este sacerdote diocesano, en la Casa de la Iglesia. / MARÍA SERNA

Otra iniciativa que evoca Martín es la puesta en marcha en Cuaresma del Vía Crucis del Conductor, que a diferencia de otros, «se distingue porque la reflexión de las 14 estaciones era un señal de tráfico, y con ellas se ambientaban, en el convento de Las Isabeles», que se suele celebrar el viernes de la tercera semana de Cuaresma.

«Ese Vía Crucis fue haciendo camino, y las mismas personas que habían tenido accidentes se veían reflejadas, con reflexiones que llevaban al corazón, no de teología, de corazón, un Jesús que comparte el dolor y el sentimiento».

Gabino tampoco dudó en dar a conocer su Pastoral de Carretera en las paradas de taxi o en las reuniones con las asociaciones de transportistas. Y así fue como logró reunir en la festividad de SanCristóbal a las autoescuelas, los transportistas y los taxistas, primero en la iglesia de Lourdes, entre otras, y finalmente, en estos últimos años se celebra en los Agustinos:«La iglesia siempre se llena, y después de la eucaristía salimos fuera para bendecir a los vehículos que van pasando, y se hace procesión por las calles de Salamanca», remarca.

Uno de los mensajes que siempre quieren transmitir, tanto a conductores como a los peatones es que «hay que respetarse y quererse». De toda esta labor pastoral Gabino ha dejado su huella, y como él mismo reconoce, muchos de estos profesionales siempre le saludan y el paran por la calle, «hemos hecho como una fraternidad que no queda en el papel sino que pisa la calle y la carretera», porque como este sacerdote reconoce, «intentamos poner en el asfalto, la piedra o el cemento, cariño, respeto, servicio y atención».

Para Gabino no ha sido fácil decir adiós a su tarea, aunque siempre será recordado como 'el cura de la carretera', y tras casi 22 años deja un gran legado. Este sacerdote asegura que es una tarea en la que es necesario pisar la calle, la carretera, «no puedes estar metido en un despacho».

De todos estos años se queda especialmente con la eucaristía que celebran cada año por los fallecidos en accidentes de tráfico:«Donde he vivido grandes experiencias con las familias, que incluso venían de otras provincias, comoSegovia oMadrid, cuando habían fallecido en esta provincia», detalla. Y antes de la eucaristía le gustaba mantener un contacto con los familiares, «siempre les decía que preguntaran por mí».

Como responsable de la Pastoral de Carretera, Gabino ha tenido la oportunidad de viajar a Roma y ser recibido por el Papa Francisco. «Le regalamos el mismo chaleco reflectante que llevábamos los responsables de la pastoral, y se lo llegó a poner, en la audiencia del miércoles, y además, se le entregó una replica pequeña de un coche 4 L que había utilizado », relata. De este encuentro Gabino recuerda que les manifestó que esa era la Iglesia que quiere, «que sale y pisa la calle, que está con la gente». Además, el año pasado, coincidiendo con los 50 años delApostolado de Carretera volvieron a ser recibidos por el Santo Padre, «y lo hizo con esa misma semblanza».

Estas dos décadas de labor en Salamanca han estado llenas de vivencias, personas, «de enfermos en accidentes de tráfico, de visitas en el hospital, a sus casas, muy emocionante, para mi y la familia, me ha hecho el corazón más grande, para entregarme».