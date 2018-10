El futuro de casi 5.000 trabajadores depende de la firma de sus convenios Un trabajador del sector de la construcción, en plena actividad laboral. / LAYA Patronal y sindicatos aún no han negociado los salarios de sectores como actividades agropecuarias, pastelerías, panaderías y cárnicas RICARDO RÁBADE / WORD Domingo, 14 octubre 2018, 12:01

Sindicalistas y empresarios se ven irremediablemente obligados todos los años a compartir mesa e intentar eliminar sus tradicionales fricciones y divergencias a la hora de consensuar acuerdos sobre posibles incrementos salariales y sobre la duración de la jornada de miles de trabajadores salmantinos. Estos encuentros resultan de una especial importancia para trazar una radiografía actualizada sobre el complejo mercado del empleo en la provincia. Las periódicas citas entre la patronal y el movimiento sindical giran en torno a un capítulo clave del tejido laboral, como es la negociación de los diferentes convenios colectivos vinculados a cada sector económico.

Sin duda alguna, 2018 va a ser recordado como una anualidad exenta de conflictividad en relación a la siempre espinosa cuestión que es la rúbrica de los convenios laborales por parte de las organizaciones de la patronal y los sindicatos.En lo que llevamos de año –son casi diez meses– no se ha registrado ninguna movilización o concentración callejera del frente sindical en protesta por el estancamiento o el fracaso en la negociación de los convenios. En un lado se han situado, aunque encontrándose totalmente alejadas una de la otra Confaes y laCES, que son las dos siglas que representan al empresariado salmantino.En la otra trinchera permanecen ubicados los dos sindicatos mayoritarios en nuestra provincia, como son Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.

La estructura empresarial se desglosa enSalamanca con 19 convenios colectivos correspondientes a otros tantos sectores. De ellos, la mayoría de ellos se encuentran plenamente operativos al continuar vigente su duración durante la presente anualidad o han sido firmados a lo largo de este ejercicio.Realmente quedan pendientes de rúbrica tres convenios colectivos de rango provincial, un cuarto de ámbito estatal y dos más de implantación regional, que representan numéricamente a casi 5.000 trabajadores, según los datos que maneja el secretario provincial de CCOO, Emilio Pérez Prieto. En decir, las condiciones laborales y salariales que deberán marcar en el futuro la actividad profesional de estos casi cinco millares de asalariados se encuentran ahora mismo en el aire, a la falta de que se ratifiquen los correspondientes documentos, que permitirán poner fin a ese limbo normativo que rodea a todos estos empleados.

Por un lado, se encuentran pendientes de ser firmados los convenios colectivos de actividades agropecuarias, que aglutina en sus filas a 2.034 trabajadores, el sector de confiterías, pastelerías y reposterías (380 trabajadores), así como el sector de la panadería (552). Por otro lado, aparece un convenio colectivo que no se circunscribe al ámbito exclusivamente provincial, dado que sus más de 1.800 trabajadores salmantinos están pendientes de la negociación y la suscripción del correspondiente convenio de ámbito estatal.Se trata del sector de las cárnicas, que tiene una gran relevancia en nuestra provincia, como sucede, especialmente, con la industria cárnica de Guijuelo.Pese a que ninguno de estos cuatro convenios aún no ha sido firmado, no se han generado tensiones en torno a los mismos, por lo que todo apunta a que se cosechará finalmente, y salvo sorpresa mayúscula, el anhelado entendimiento entre ambas partes.

Hay otros dos convenios colectivos que no tienen un perfil exclusivamente provincial y que también deben ser sellados.En ambos casos se trata de convenios regionales vinculados al mapa laboral de Castilla yLeón. Uno es el convenio de las empresas concesionarias de los aparcamientos, con un total de 90 trabajadores enSalamanca, amén del convenio referido a las exhibiciones cinematográficas, que contabiliza 67 empleados. La suma de todos ellos roza los casi 5.000 trabajadores mencionados anteriormente.

En el otro extremo de la balanza irrumpen los convenios colectivos vigentes de anteriores anualidades o que ya fueron firmados este año. Este amplio abanico engloba sectores como la limpieza de edificios y locales (3.000 trabajadores), madera (300 más), comercio (nada más y nada menos que cerca de 8.000 empleados), marroquinería y guarnicionería (145), oficinas y despachos (1.700), piscinas e instalaciones deportivas (90), siderometalurgia (3.572), tintoterías y lavanderías (100) y mercancías por carretera (1.300).

El extenso elenco de convenios ya consolidados abarca también los del transporte de viajeros (1.250), comercio y ganadería (620), hostelería (6.500), construcción (3.800), pompas fúnebres (130) y tintorerías (90 empleados).

Sin tensiones

El horizonte que se vislumbra cuando se reflexiona sobre la negociación colectiva arroja como principal conclusión un firmamento surcado por la estabilidad y la ausencia de tensiones. Y es que tanto la patronal como los sindicatos coinciden en destacar la ausencia de conflictividad y la capacidad de todos ellos de desterrar sus discrepancias y de haber sido capaces de abrir cauces de negociación a lo largo de este año.

Emilio Pérez Prieto (CCOO) va más allá cuando indica que «hemos sido excesivamente corresponsables» con la situación de cada empresa en la negociación de los convenios, con el fin de evitar cualquier daño o perjuicio a ellas.Ricardo Andrés, asesor jurídico de Confaes, resalta que el estado de salud de la negociación colectiva en Salamanca es «excelente» y se congratula de que no haya ningún convenio colectivo que se encuentre enquistado en estos momentos.

En parecidos términos se expresa el secretario provincial de UGT, José Luis Hernández Rivas, quien ejemplifica este buen clima y el entendimiento reinante cuando enumera que de los «20 convenios sectoriales de la provincia de Salamanca, están vigentes o se han negociado ya el 75%.