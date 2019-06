FÚTBOL Y FÚTBOL SALA El Fútbol Sala Salamanca tendrá el 'apellido' de Unionistas tras el convenio de colaboración entre ambos clubes La nueva camiseta del Fútbol Sala Salamanca Unionistas. / Manuel Laya El equipo de fútbol sala cambia de colores en sus equipaciones y de patrocinador y habrá acuerdos entre las dos entidades para beneficio de ambas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 25 junio 2019, 20:26

Unionistas CF de Salamanca y el CD Salamanca Fútbol Sala han escenificado esta tarde en una rueda de prensa su novedoso convenio de colaboración para el futuro. En la misma han estado presentes los presidentes de ambas entidades, Miguel Ángel Sandoval por parte de USCF, y Juanlu García por parte del club de fútbol sala. El CD Salamanca FS estrenará patrocinador con Ecotisa y cambio en la camiseta del primer equipo de fútbol sala pasando sus tradicionales colores azules al blanco y una manga negra con los escudos de ambos sobre un fondo en el que se puede divisar la Plaza Mayor de Salamanca. Además, el nombre del equipo de fútbol sala pasará a ser el de Fútbol Sala Salamanca Unionistas.

El primero en tomar la palabra fue Sandoval, que significó que «para nosotros es un día feliz porque anunciamos un convenio de colaboración que está forjándonse porque tenemos muchas ideas en la mente. Desde hace tiempo nosotros participamos en actividades del Salamanca FS, desde el año pasado mantuvimos conversaciones y nos apoyamos en los partidos importantes. Quieren recuperar las categorías que tuvo el fútbol sala en Salamanca, son el primer equipo de fútbol sala de Salamanca y el primer equipo de fútbol de la capital los que se unen ahora. Quizá no es un deporte tan mediático como el fútbol por desgracia y los dos queremos llevar arriba a los dos clubes», expresó el presidente de Unionistas que añadió que «las sinergias también salpicarán a la cantera y sus canteranos serán socios de USCF al igual que los nuestros podrán ir a sus partidos del primer equipo. Y con acividades comunes para ambos y partidos conjuntos».

Por su parte, Juanlu expresó que «para nosotros es un momento importante porque nuestro deporte, el fútbol sala, puede dar un paso hacia adelante, que es el objetivo que tenemos con la llegada también de Tomás de Dios. Queremos subir a Segunda B. Llevamos el año hablando de distintas acciones y colaboraciones. Tenemos puntos en común en filosofía y la forma de entender el deporte en la ciudad. Buscamos un nexo de unión que lo plasmamos con este convenio de colaboración. Es para el primer equipo fundamentalmente. Los clubes seguiremos teniendo independenccia en la gestión y un CIF diferente. Es vinculante solo para el primer equipo, con la nueva camiseta y cambio de patrocinador. Agradecemos a Confiterías Gil que ha sido nuestro esponsor todos estos años, en la persona de Mariano que ha mantenido vivo el fútbol sala en Salamanca y a Ecotisa que viene muy ligado a Unionistas para tendernos la mano en estos momentos. Queremos formar una familia en Unionistas. USCF nos va a dar visibilidad y será parte activa del día a día, redes sociales, estructuras, haremos un carné para que sus socios también puedan serlo de nuestro club y venderán nuestras camisetas en su oficina. Ojalá que venga más gente al pabellón».

Los presidentes de ambos clubes posan con la nueva camiseta. / Manuel Laya

Además, el dirigente del CD Salamanca Fútbol Sala explicó que «teníamos pensado de hace tiempo hacer becas a jugadores universitarios porque nuestro deporte no tiene los medios del fútbol, no cobran los jugadores y les planteamos que pudieran ayudar becando a jugadores y lo harán con 2-3 jugadores que puedan vivir en pisos en Salamanca y comida por medio de patrocinadores suyos. A Ecotisa también con jugadores que puedan realizarse profesionalmente. Esto es un gran espaldarazo. Ojalá que podamos lograr el ascenso del Salamanca Fútbol Sala y ojalá que Unionistas pueda estar en Segunda».

Juanlu no cree que este acuerdo les pueda perjudicar al estar la ciudad dividida en dos bandos en el fútbol con Unionistas y el Salamanca CF. «Somos personas respetuosas con todo el mundo y aficiones. Hemos tendido la mano a todo el que nos ha prestado atención y solo miramos por el deporte. No tiene por qué dividirnos para nada. Todos somos respetuosos y queremos mejorar sacando el máximo rendimiento. Y con ellos vemos la posibilidad de crecer. No queremos excluir a nadie».