FÚTBOL - Segunda B Fuster: «En el CD Guijuelo nos hemos ganado el derecho a soñar con el play-off y vamos a por el derbi» Fuster, a la derecha, celebra su gran gol al Castilla. / CDG El delantero valenciano del equipo chacinero señala que «pisé el balón ante el meta del Castilla porque es algo que manejo bien, era la mejor opción» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 16 abril 2019, 16:20

Manuel Fuster Lázaro, valenciano de apenas 21 años, está siendo sin duda uno de los mejores jugadores del CDGuijuelo en una temporada en la que el equipo de Ángel Sánchez se está ganando el derecho a luchar por el play-off de ascenso a Segunda A tras ganar de forma consecutiva al Atlético de Madrid B y al Real M adrid Castilla. Manu Fuster, como se le conoce futbolísticamente, llegó la pasada campaña al equipo chacinero y todavía le queda un curso más de contrato. El domingo le dio la victoria al CDGuijuelo con un golazo a la contra pisando el balón ante el meta del Castilla, un 2-1 para su equipo que se había quedado en inferioridad en el minuto 54.

«Hicimos un gran partido, era lo que tocaba ante un rival así, bueno técnica y tácticamente:además el partido se puso muy en contra con la expulsión y sacamos nuestra mejor versión y nos lo llevamos», señala el delantero valenciano.

Su gol llegó ya en el 80 en un balón largo que Manu Fuster vio así. «Veo que los dos centrales están fuera de la zona, el lateral había perdido la marca y tiro un desmarque al espacio; cuando recibo el balón solo tengo que meterme delante del lateral que me persigue y encarar al portero para tirar», explica el jugador, que reconoce que le dio por pisar el balón delante de Belman «porque es una cosa que manejo bastante bien eso de pisar la pelota. En cuanto vi cómo estaba el portero pensé que era la mejor opción y me salió solo».

El CD Guijuelo se ha metido de lleno en la lucha por el play-off. «Sí, el equipo cree, está unido por seguir peleando entre los mejores y lo seguimos teniendo muy difícil -están a cuatro puntos del cuarto a falta de cinco jornadas- porque aún estamos lejos pero nos hemos ganado el derecho a soñar», afirma Manu Fuster.

Y todo ello tras la plaga de lesiones que sufrió el equipo salmantino al final d e la primera vuelta que hizo que el Guijuelo acudieron con 11 o 12 efectivos sanos a los encuentros. «Todos nos hemos preguntado dónde estaríamos ahora de no ser por ello, pero no lo podremos saber. No vamos a sacar nada de ello así que mejor olvidarlo», dice.

El técnico Ángel Sánchez señaló tras ganar al Castilla que los cinco partidos que le quedan al Guijuelo son finales eliminatorias para ellos. «Y tiene razón. Sin una victoria este sábado ante Unionistas no nos vale la siguiente», expresa.

Fuster se vuelve a poner en el camino de Unionistas este sábado en el derbi de Las Pistas. Y es que el punta jugaba en el Olimpic de Xátiva que eliminó al equipo charro hace dos temporadas en la fase de ascenso a Segunda B -la primera que jugó Unionistas-. «Tenía 19 años y fue muy bonito, una eliminatoria que pasamos. Recuerdo el gol que les metí con mucho cariño. Espero que me siga yendo igual de bien ante ellos», explica Manu Fuster.

De aquel segundo partido, Fuster recuerda que le llamó mucho la atención los ánimos de la afición de Unionistas tras ser eliminados por su equipo, el Olímpic de Xátiva. «Sí, fue un momento muy especial porque nosotros habíamos pasado la eliminatoria y parecía que eran ellos los que lo habían hecho. Pienso que fue un punto de inflexión para ellos».

Unionistas ha sido esta temporada el único equipo que ha ganado al CD Guijuelo en su campo por ahora y ahora los chacineros se quieren sacar esa espina devolviéndosela a los de la capital. «Queremos ganar por todo, los tres putos nos acercarían más al play-off, pero también porque es el único que nos ha ganado en casa», advierte.

Manu Fuster es consciente de que a Unionistas todavía le queda al menos una victoria para lograr la salvación. «Nosotros el año pasado ya vivimos una situación similar luchando por evitar el descenso y te desahogas cuando logras esos 45 puntos, así que creo que saldrán a muerte a por ellos hasta que los tengan por eso el partido va a ser mucho más difícil», explica el jugador del CDGuijuelo. Para el valenciano, Unionistas es «un equipo muy efectivo, que no comete errores y que aprovecha los del rival. Y eso les ha llevado a tener por ahora una permanencia tranquila», explica.

Su futuro

A Fuster le queda un año de contrato con el CDGuijuelo pero ya ha empezado a escuchar los cantos de sirena de pretendientes tras su gran año en la villa. «Escuchas a diario que hay interés en ti, que varios equipos te quieren pero me queda un año más de contrato y el momento de hablarlo es en verano. Si llega algo que beneficia a todas las partes, pues saldremos», finaliza.