Fuentes cree que la confianza de los ciudadanos se consigue «modernizando a España» Representantes regionales y locales de Ciudadanos.. / MARÍA SERNA El portavoz de Ciudadanos en Castilla yLeón apuesta por una serie de reformas que sean «serias, sensatas y realistas» EVA CAÑAS / WORD Sábado, 13 octubre 2018, 14:00

Con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional, el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, reivindicó ayer en Salamanca que hay que apostar por la igualdad y la unión de todos los españoles. En este sentido, creen que hay que recuperar la confianza que han perdido muchos de los ciudadanos, «y para eso tenemos que modernizar España a base de reformas», pero que sean «serias, sensatas y realistas».

Desde Ciudadanos creen que hay que hacer una reforma de la Ley Electoral para que sea «más justa y participativa», y en la que una minoría que no cree en el proyecto común de los españoles, matizó Fuentes, «no pueda imponer sus criterios a la mayoría de todos los españoles, y tener un sistema de financiación autonómica que sea justo e igualitario». El líder regional de Cs aseguran que no tiene que haber privilegios «como el cuponazo vasco», y tener claro que descentralización no es lo mismo que fragmentación. Otra de sus demandas es que el sistema sanitario sea igual para todos los españoles, «con una tarjeta sanitaria que sea común para todos, y no tener esas odiseas cuando nos vamos de vacaciones para conseguir una receta médica».

Fuentes pide también que hay que modernizar la administración, «que está al servicio de todos los ciudadanos», y enumeró algunas instituciones que no están funcionando para aquello que se diseñaron, «como el Senado, o las Diputaciones, con su duplicidad.

En relación a la Educación, solicita que sea «igual y de calidad para todos los españoles», y solicita volver a esa alta inspección que garantice la calidad, «y conseguir que esa prueba de acceso a la Universidad, la EBAU, sea igual, sin privilegios para una Comunidad Autónoma y otra no». Asimismo, apuesta por reivindicar la lengua castellana como obligatoria para todos los españoles y sus administraciones. «Llevamos seis meses con un gobierno paralizado que paga las hipotecas de los separatistas, y lo que hay que hacer es modernizar España con ideas del siglo XXI», sentenció el portavoz de Cs en la región.