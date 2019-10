«Todos los que formamos la AECC nos sentimos hoy más albenses y teresianos» Un momento de la procesión de la talla de Santa Teresa de Jesús por las calles de Alba de Tormes. / WORD ALBA DE TORMES El pregón de la presidenta de la AECC, Inmaculada Rodríguez, culmina el día grande las fiestas de Santa Teresa de Jesús REDACCIÓN / WORD ALBA DE TORMES Miércoles, 16 octubre 2019, 11:35

La villa albense vivió ayer el día principal de las fiestas de su patrona, Santa Teresa de Jesús. No obstante, aún restan varias jornadas con actos lúdicos y religiosos.

El acto más importante del día fue, obviamente, la procesión de la talla de la santa por las calles de Alba de Tormes, donde descansan sus restos desde hace siglos. La talla de Santa Teresa estuvo acompañada por cientos de vecinos y por una banda de música. Antes de la marcha se celebró una ofrenda floral con recital de poesía y, durante la mañana, una misa presidida por el obispo de Salamanca, Carlos López.

El pregón de las fiestas corrió a cargo de la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Salamanca (AECC), Inmaculada Rodríguez. La alcaldesa, Concepción Miguélez, la presentó como «una mujer dinámica y emprendedora, y con dedicación por las obras humanitarias, tan necesario en nuestra sociedad». La pregonera, por su parte, recoció haberse sentido «orgullosa» al recibir la llamada para hablar ante los vecinos de Alba de Tormes, «pero acto seguido también sentí un inmenso respeto» por la villa y «por vuestra Santa Teresa, por nuestra Santa Teresa, por la Santa Teresa de todos, mujer valiente donde las haya. Como os dije, hoy me siento pequeña como Inmaculada Rodríguez pero me siento grande si hablo de la Asociación Española contra el Cáncer, a la cual me siento orgullosa de representar y presidir».

En esta labor contra el cáncer «debemos adoptar como imagen a una mujer como Santa Teresa, luchadora, tenaz, generosa y por supuesto tenerla como referencia en nuestra vida».

Rodríguez volvería a citar varias veces a Santa Teresa. «No podemos hacer grandes cosas, pero sí, cosas pequeñas con un gran amor. Hoy la Asociación Española contra el Cáncer tiene cerca de 1.000 empleados y 25.000 voluntarios que participamos en campañas de prevención y acompañamiento. Es la entidad privada que más invierte en investigación en cáncer, y me siento orgullosa de que seamos la provincia que más invierte en investigación contra el cáncer por habitante en España».

Por supuesto, tuvo palabras para Ramoni «que lleva 17 años siendo la cara visible y presidenta de la asociación en Alba De Tormes. Una mujer trabajadora y entrañable a la que yo quiero mucho y por supuesto dar las gracias a todas las voluntarias y voluntarios de Alba y que no puedo nombrar por que sois muchos».

«Y para terminar, saber que estoy yo dirigiéndome a vosotros desde este balcón, pero hay un poco de cada uno de vosotros aquí, porque todos sois parte de esta asociación y hoy todos los que formamos la asociación nos sentimos más albenses y más teresianos», concluyó la alocución.