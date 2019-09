FÚTBOL - Tercera División El filial del Salamanca CF UDS y el Santa Marta se juegan el liderato de Tercera en el Helmántico Once inicial del Salamanca CF UDS ante La Granja. / María Serna Los dos equipos charros del grupo VIII, que suman tres victorias en el arranque liguero, se miden a partir de las 20 horas en la cuarta jornada JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 11 septiembre 2019, 12:36

Muy pocos podían pensar que en la cuarta jornada del grupo VIII de la Tercera División, el filial del Salamanca CF UDS y la UD Santa Marta se enfrentarían en el Helmántico a partir de las 20 horas encabezando en solitario la tabla con nueve puntos cada uno después de haber logrado tres victorias en el arranque de la temporada. Los tormesinos son líderes con un balance de 6 goles a favor -cinco de ellos del delantero Ángel Lerma- y uno en contra por los cinco a favor y uno encajado de los blanquinegros.

Los de Jorge García Del Río han logrado dos victorias a domicilio por la mínima ante el CD La Virgen del Camino y el CD Bupolsa (0-1) y en casa se impusieron al CD La Granja por 3-1, mientras que el Santa Marta ha salido victorioso en casa en dos ocasiones ante Atlético Bembibre (2-0) y el Atlético Tordesillas (2-1) y venció fuera a la Arandina CF (0-2).

El técnico visitante Arturo Martín, que recupera a Mario Cuadrado tras superar su esguince de tobillo, señala que «hemos ganado tres partidos y hay que disfrutarlo y saber que podemos llegar ahí y nos haga ver que la mentalidad es la de ir a ganar todos los días», explica el míster, que deja señala sobre el primer puesto en la Liga que «las sensaciones son muy buenas, mejores por lo que está haciendo el equipo, más que por el liderato. Vamos al Helmántico con ambición y con ilusión por mantener el liderato y sin nada que perder».

Por su parte, Jorge García Del Río explicó ayer que «los dos equipos nos encontramos en un buen estado de forma, con buenas sensaciones y nos salen las cosas a ambos. Es un partido perfecto para disfrutar. Los dos iremos a por los tres puntos así que espero un partido precioso». El técnico del filial del Salamanca CF advirtió que el «Santa Marta es un equipo muy sólido, mantienen el bloque de otros años, se conocen muy bien. Lerma está en un gran estado de forma, marcando muchos goles. A veces cuando no pueden crear desde atrás apuestan por el juego directo con él. Les podemos hacer daño aprovechando el Helmántico y teniendo más balón que ellos y siendo protagonistas». En cuanto a Lerma, explicó «sus goles son porque el equipo hace las cosas bien, habrá que evitar esas situaciones para que no le llegue bien el balón». Para García «no es anecdótico que los dos estemos arriba aunque acabemos de empezar. Es posible que en 15 jornadas no estemos ahí». Por último, advirtió que contará con las bajas de Gabiño, Daniel, Isa y Cota, este último aún por llegar».