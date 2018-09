«Las fiestas patronales de este año han aumentado cualitativamente» Encarnación Torija, alcaldesa de Miranda del Castañar. / MARJES MIRANDA DEL CASTAÑAR La primera edil destaca que la belleza del pueblo alcanza el culmen con la «iluminación especial a la luz del fuego» de las vísperas MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ / WORD Domingo, 2 septiembre 2018, 11:54

Encarnación Torija, alcaldesa de Miranda del Castañar, habla de las fiestas que están a punto de comenzar.

-En unos días se celebrarán las fiestas de la Virgen de la Cuesta, pero hasta ese momento, han sido diversas las actividades que se han llevado a cabo en el municipio, que podrían considerarse como un preludio festivo. Háblenos de ellas.

-Para completar el calendario al máximo, este año solicitamos las 'Noches de Cultura' a la Diputación y las hemos añadido como inicio de fiestas. Acto seguido, el 1 de septiembre (ayer) teníamos la Noche de Jazz, que se hace en los Conjuntos Históricos, y después es la Peña del Toro la que continúa con actividades todos los días hasta las vísperas de la fiesta.

-Respecto a la programación de las fiestas patronales, ¿cuenta con alguna novedad este año?

-Hemos aumentado cualitativamente en cuestiones como la Noche de las Velas, en la que cantará la hija de Monserrat Caballé, y por otro lado hemos añadido un día de clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca a nuestro habitual festejo del 9 de septiembre. Por lo tanto, este año tendremos los días 8 y 9 de septiembre toros, fiesta que tiene todo nuestro apoyo...

-¿Cuáles son los actos más destacados de las fiestas, bien por tradición, por vistosidad o por cualquiera otra cuestión?

-Desde luego la subida de la Cuesta con las calles iluminadas de candiles con las mozas acompañando a la Virgen y los danzarines bailando. Hubiéramos querido que la Diputación nos hubiera terminado de enrollar esa cuesta tan bonita e histórica que tenemos, pero no ha sido así. Seguiremos insistiendo hasta que quede como estaba.

-¿Qué es lo que más demandan los vecinos de Miranda del Castañar para estos días?

-Pues se demandan muchas cosas, pero durante todo el año, no hay ahora un repunte. Ellos supongo que buscan pasar las fiestas cordialmente y disfrutarlas, como haremos nosotros también. Después de las fiestas volveremos a estar los de siempre en el pueblo, y nos encanta también, ya que hay un momento para todo.

-¿Qué presupuesto se destina para estas fiestas?

-Es sabido que tenemos secretaria sólo hace un par de meses y hay un problema con el presupuesto y la cuenta, ya que falta aprobar desde 2015 y el PSOE nos ha anticipado su intención de votar todo en contra, sea lo que sea, y no consensuar nada. La pena es que tengo pendiente convocar pleno para bajar el IBI como prometí a los vecinos. Aún así, la coherencia me hace saber que hay que ser prudente con las cuentas para que no ocurra lo mismo que nos pasó cuando entramos al Ayuntamiento, que se debían tres fiestas completas y pasaba de los 100.000 euros la deuda. Yo voy a destinar menos de 40.000 euros para cubrir las fiestas desde el día 29 de agosto hasta el 10 de septiembre.

-¿Todo es sufragado por el Ayuntamiento o cuentan con colaboración de algún tipo?, ¿los vecinos también colaboran con alguna cuantía económica?

-No, todo el festejo taurino lo sufraga la Peña de los Toros, de la que somos socios la mayoría del pueblo o eso quiero pensar. También paga parte la Cofradía de la Virgen de la Cuesta y los jóvenes recaudan para pagar charangas.

-¿Qué es lo más complicado a la hora de organizar las fiestas: compaginar todas las actividades, conseguir aquello que demandan los vecinos o implicar a la gente para que todo esté apunto en el momento oportuno?

-Una mezcla de todo. Hace ocho años con éste que las organizo yo y créeme, siempre hay tensión hasta que acaban.

-¿Por qué una persona que no conozca Miranda del Castañar debería visitar el municipio durante las fiestas?

-Porque el pueblo es maravilloso, bonito y tiene mucho que ver. Pero en fiestas alcanza el culmen con la liturgia e iluminación especial a la luz del fuego... Las vísperas son una maravilla y así lo han acreditado declarándola de Interés Regional.

-En otro orden de cosas y hablando ya de gestión municipal, ¿qué balance realizaría del último año?

-Ha sido decepcionante en cuanto a la política, pero gratificante en cuanto a resultados en el pueblo.

-¿Cuáles son los proyectos para lo que queda de legislatura?

-Nos queda mucho aún que ejecutar en cuanto a obras y gestiones de todo tipo.

-Quedan solo unos meses para las próximas elecciones municipales, ¿ha pensado volver a presentarse a las mismas y por qué ?

-No creo que éste sea el momento de tratar este tema, sino las fiestas van a girar sólo entorno a lo que yo diga y no quiero que la oposición retome la campaña electoral que en Miranda nunca cesa. Aquí ya hay movimientos muy politizados y, hasta que yo me manifieste, me está gustando verlos.