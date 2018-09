Fiesta y reivindicación se mezclan en la mayoría de edad de la Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo Participantes en la ruta a caballo. / S. G. Los industriales del polígono de los Chabarcones salieron a la calle para rechazar la posible ubicación del mercadillo en la zona SILVIA G. ROJO Ciudad Rodrigo Domingo, 23 septiembre 2018, 13:16

. La fiesta y la reivindicación se mezclaron en el transcurso de la XVIII Feria del Caballo. Los industriales que desarrollan su negocio en el polígono de los Chabarcones aprovecharon la celebración de este evento en esa zona para salir a la calle y rechazar la posible ubicación del mercadillo de los sábados en ese entorno.

Hacia las 11:00 horas partía la manifestación desde las proximidades de una gran superficie comercial.

De momento, el equipo de Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre el traslado de ese mercadillo y la última reunión para plantear posturas entre los miembros del tripartito se celebró el pasado viernes. Sobre la mesa siguen estando las pistas de atletismo, los Chabarcones y según algunas voces, dejarlo donde está tampoco se descarta pero de manera más reducida.

En palabras del alcalde, Juan Tomás Muñoz, «los empresarios están en todo su derecho de manifestarse pero me parece un poco precipitado cuando todavía no hay una decisión tomada y además, la consulta aunque no fuera vinculante, iba por otro lado».

La Feria

Pero, por supuesto, el protagonismo del día se lo llevó la Feria del Caballo que ya había tenido su antesala desde el miércoles con la celebración de talleres y las I Jornadas Transfronterizas de Razas Ibéricas Equinas a las que se dio el nombre de 'Equibérica'.

Ayer fue el momento, por ejemplo, de las rutas a caballo, llegadas desde Aldea del Obispo, Gallegos de Argañán y una más de carácter histórico y local: la Ruta de Wellington y los Lanceros de Julián Sánchez el Charro por toda la fortificación napoleónica.

José Ramón Cid fue el promotor de esta iniciativa que partió desde la Puerta de Amayuelas.

Entre las citas del día, tampoco faltaron el habitual Concurso de Doma Vaquera Nacional B que llegaba a su edición número 17. Además, se programó ya en horario de noche un concurso-exhibición de enganches. Y como siempre, diversas actuaciones musicales que este año trajeron hasta Ciudad Rodrigo a Sofía Martínez, 'La faraona a caballo', a 'Hijos del Levante', un tributo a El Barrio y al rock andaluz y el concierto de 'Charros y Gitanos'.

Este certamen continuará desde primera hora de la mañana de hoy con la VII Feria Agroalimentaria y de Artesanía.

Entre las actividades previstas, se anuncian una escuela de equitación y un espectáculo ecuestre, además de la actuación musical del grupo 'Salto a la reja', para cerrar la cita.

En palabras de la concejal de Ferias, Soraya Mangas, en esta edición se ha conseguido «dar un vuelco a la Feria del Caballo, convirtiéndola en un evento serio y profesional».

Según su percepción, «la Feria es innovadora y más solemne que en ediciones anteriores en aras de devolverle el prestigio que se merece». Concluye apuntando que «el caballo, que debe ser protagonista, había perdido protagonismo».