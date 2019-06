El festival de comida callejera da nuevos aires a las fiestas de San Juan de Sahagún Carlos García Carbayo y Ramiro Tapia posan al lado del cartel anunciador de las fiestas de San Juan de Sahagún. / LAYA Las 20 'food trucks' que se instalarán en La Alamedilla se perfilan como la gran novedad de este año, manteniéndose los fuegos artificiales, el teatro y la música RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Jueves, 6 junio 2019, 12:05

Un singular festival 'gourmet' con una veintena de furgonetas adaptadas para servir comida y bebida en el parque de La Alamedilla, amenizadas con música en directo, los ya clásicos fuegos artificiales, el teatro y la música serán los contenidos de las fiestas de San Juan de Sahagún, que se desarrollarán durante los próximos 11 y 12 de junio.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, detalló ayer de forma pormenorizada el programa de los festejos, que cuentan con un presupuesto de 26.000 euros, al tiempo que presentó el cartel anunciador de las fiestas, elaborado por el incombustible artista Ramiro Tapia, quien también será el autor del cartel de las Ferias y Fiestas de septiembre, donde reflejará, según avanzó, «la Salamanca profunda y rural».

Carbayo explicó que son «unas fiestas que toman el relevo al Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, y que darán paso al Festival de Luz y Vanguardias», una circunstancia que «demuestra, una vez más, que Salamanca es una ciudad de cultura y una ciudad viva». También resaltó que es «un programa pensado para todos los públicos y para ser disfrutado en la calle. Y es completamente gratuito para que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas».

Ramiro Tapia es el autor del cartel y ya tiene hecho el que anunciará las Ferias de septiembre

Ramiro Tapia explicó que su cartel está impregnado de unas connotaciones marcadas por la fantasía y apuntó que «las imágenes que lo ilustran representan los sucesos más relevantes de la historia de la ciudad en la mente popular, con un matiz utópico». La obra muestra al niño que fue salvado del pozo o al toro desbocado que irrumpió por las calles de la ciudad y que, finalmente, fue detenido, hechos que, según reza la tradición, fueron unos milagros atribuidos a San Juan de Sahagún. Además, en la obra se incluyen unas conchas coronadas por dos estrellas de plata, un grupo de aves coloreadas y una grulla que «también se suman al festejo, presidido por el sonriente sol».

Las actividades culturales darán comienzo el martes 11 de junio con el Concierto de las Hogueras en el parque Elio Antonio de Nebrija. Es la XVIII edición de este concierto de fin de curso y participarán todos los alumnos de música moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza.

Una hora después, a las 20.30 horas, el actor salmantino Fernando Saldaña interpretará el espectáculo teatral 'Salamanca en mis alforjas', en la Plaza de San Boal, una propuesta basada en leyendas de la ciudad y relacionadas con San Juan de Sahagún o con la Cueva de Salamanca. A las 22:45 horas tendrá lugar la tradicional tirada de fuegos artificiales en los entornos del Puente Romano y, a continuación, el grupo Disco Beats ofrecerá un concierto homenaje a la música disco de los 70 y 80 en el parque Elio Antonio de Nebrija. Interpretarán alguno de los éxitos más característicos de esas décadas, con canciones de grupos como The Jackson 5, Chic, Gloria Gaynor, Barry White, The Bee Gees, KC and The Sunshine Band, Village People, Boney M o Abba.

El miércoles día 12, a las 12.00 horas, la corporación municipal asistirá a la misa en honor a San Juan de Sahagún que se celebrará en la Catedral Nueva. Y a esa misma hora dará comienzo la V Operación Litro, un paseo solidario de vehículos clásicos a favor de las Hermanitas de los Pobres.

A las 18.00 horas habrá gigantes y cabezudos por el parque de los Jesuitas. Y a las 19.00 horas, una nueva oportunidad para disfrutar del espectáculo 'Salamanca en mis alforja'.

En materia deportiva, el día 12 en la Ciudad Deportiva de la Aldehuela se celebrará un campeonato de automodelismo y en el Pabellón Municipal de la Alamedilla tendrá lugar el Open San Juan de Sahagún de Tenis de Mesa. Además, habrá un torneo de voleibol y el Día de la Piragua en el embarcadero del Tormes.