«La Feria es un puente de encuentro entre consumidores y productores vitivinícolas» María do Céu Quintas, presidenta de la Cámara de Freixo da Espada a Cinta, en su visita a Salamanca. / MANUEL LAYA La localidad portuguesa acoge este fin de semana la segunda edición de su Feria Ibérica de Vinos M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD SALAMANCA Viernes, 15 junio 2018, 13:18

El municipio portugués de Freixo de Espada a Cinta y la Asociación Vinduero-Vindouro organizan durante este fin de semana, días 16 y 17 de junio, la segunda edición de la Feria Ibérica de Vinos, que se desarrollará entre las 11:00 y las 20:00 horas (horario portugués).

La presidenta de la Cámara de Freixo, María do Céu Quintas, se ha desplazado a Salamanca para presentar este evento, consciente de que se trata de un certamen idóneo para el público salmantino, ya que la feria contará con participantes tanto de su país como de España, y entre ellos de Salamanca.

Como explica Do Céu, «éste es el segundo año que organizamos la feria, el año pasado fue en agosto; ahora lo haremos en junio y la intención es cambiarlo al mes de mayo y hacer que a partir de entonces sea siempre el mismo fin de semana».

A la hora de definir este evento, la presidenta lo tiene muy claro, ya que se trata de una actividad «enmarcada en un territorio de gran tradición vitivinícola y con enormes potencialidades para los nuevos aprovechamientos de la viña y el vino», por ello, «la Feria Ibérica de Vinos se presenta como un certamen completo, un puente de encuentro entre consumidores, productores y dirigentes regionales de las zonas vitivinícolas de la frontera».

Con dicho objetivo, estarán presentes en la feria diversas Denominaciones de Origen como son la del Douro Superior, Cigales, Rueda, Arribes y Sierra de Salamanca. El objetivo es que las denominaciones más próximas al municipio de Freixo de Espada à Cinta, «y que comparten características geográficas, métodos de producción, recursos naturales y variedades de uva, coincidiendo en el efecto y en los obstáculos propios de la frontera» puedan compartir experiencias durante estas dos jornadas.

Además, todas ellas ofrecerán sus vinos al público en una serie de expositores que estarán acompañados de otros productos como quesos, miel, dulces de almendra y productos de la tierra. El espacio elegido para ello es «el Jardim da Seda, que se encuentra muy cerca del auditorio, allí hemos instalado una carpa, donde se celebrará la feria».

«Para rentabilizar experiencias y conocimientos y para optimizar los resultados globales de este evento, está programada una charla donde se debatirá sobre el tema del potencial de los recursos vitivinícolas para impulsar el desarrollo regional, y el protocolo de qué beber con carne y con pescado, ¿blancos, rosados, tintos?», añade María do Céu Quintas, quien explica que la Feria Ibérica de Vinos contará con un programa complementario de actividades.

Así, el sábado 16 por la mañana habrá un showcooking con vinos de Montes Ermos a cargo de David Monaguillo e Inma Cabañeno, de la Academia de Gastronomía de Castilla y León; además de una cata de vinos de la DOP Sierra de Salamanca dirigida por Miquel Udina.

Por la tarde se contará con una tertulia en la que participarán Ana Alves junto a Inma Cabañeno y David Monaguillo y en la que se hablará «sobre los maridajes de los vinos con las comidas y las preferencias a la hora de comer carnes y pescados. Pero también se tratarán las nuevas tendencias, las mezclas de platos y vinos»; para acabar la jornada con una nueva cata, en esta ocasión de jamón ibérico con vinos de Freixo, de la DO Douro Superior, con la enóloga Inma Cabañero.

Para el domingo 17 se ha organizado un nuevo showcooking con vinos de la DO Cigales y DO Rueda, y una mesa creativa de quesos de Hinojosa de Duero; para concluir con una degustación de quesos con vinos de la DO Arribes.

Con estas actividades se pretende «atraer al público español, que es el que está más cerca de Freixo da Espada a Cinta», además del portugués; por ello, en ambas jornadas se contará tanto con productos portugueses como españoles, para dar a conocer la calidad principalmente de los vinos, pero también de otros alimentos de ambas tierras.