La Feria de Productos Locales y Oficios Artesanales de Monleras se consolida

MONLERAS Lunes, 22 julio 2019

La Feria de Productos Locales y Oficios Artesanales de Monleras, que se celebrará el próximo domingo, va poco a poco tomando forma a lo largo del año para poder llegar al 28 de julio con un buen grupo de personas que se resisten a dejar el oficio o de producir de forma artesanal. Así, en el plano artesanal este año se podrán ver desde artesanos de la madera, pirograbado, tejidos, costura y barro hasta constructores de romanas, jabones, guarnicioneros, ilustradores, cuero, forja, productos de cera de abejas y un fotógrafo minutero que no dejará indiferente al público.

En agroalimentación este certamen contará con quesos, vino, aceite, miel, plantas aromáticas, yogures, licores artesanos, embutidos, cerveza, huevos y mermeladas; un buen elenco de productos de todas las clases y categorías, todos ellos de gran calidad.

En total, 26 puestos se darán cita este año, entre los que hay que destacar que una decena son de Monleras o tienen relación directa con el municipio, «lo que nos lleva a pensar que de alguna manera la feria ha ido calando a lo largo de los años en los habitantes de Monleras», explican fuentes de la organización.

Pero en esta feria también los niños son una parte importante, ya que hay varios grupos que elaboran sus pequeñas cosas para que la gente vea lo que hacen. «Ellos lo viven con mucha ilusión y esperemos que en un futuro alguno continúe de forma profesional en la artesanía», señalan las mismas fuentes.

El objetivo principal de este evento no es otro que «organizar una jornada festiva y lúdica, que promocione los productos locales agroalimentarios y artesanos. La mayoría de los productores agroalimentarios realizan todo el proceso desde el principio hasta el fin, que es su comercialización, como ocurre en esta feria. Creemos que es una muy buena forma de dar a conocer los productos locales, tanto artesanos como agroalimentarios, hay productores que no tienen venta directa al público, bien porque carecen de tiempo o porque no tienen un espacio para una tienda propia. Esta feria es una buena oportunidad para ellos en este sentido».

Pero si los productos y los oficios son esenciales en esta feria no lo son menos los talleres que se organizan en cada edición, parte importantísima de la feria. «Tenemos varios talleres programados este año, entre ellos de elaboración de trufas, tejer lana, hacer vasijas de barro, forja, taller de costura para personalizar una prenda y una dinámica para recuperar palabras y sonidos antiguos a través de instrumentos tradicionales, además de una pequeña sorpresa para los más pequeños… Todos ellos preparados con mucho interés por cada uno de los artesanos que se esmeran en enseñar su trabajo a través de estos talleres, para que todos aprendamos a valorarlo».

En definitiva, actividades que hacen de este evento una feria destinada a todos los públicos, ya que personas de todas las edades pueden participar en algún taller y, por supuesto, en los puestos hay elementos que todas las edades pueden disfrutar y degustar, por ello participa mucha gente de todos los municipios cercanos tanto de la provincia de Salamanca como de la de Zamora, sin olvidar Salamanca capital. Desde el Ayuntamiento de Monleras consideran que por esta feria pueden pasar cada año entre 1.500 y 2.000 personas a lo largo de toda la jornada.

Pero la Feria de Productos Locales y Oficios Artesanales no es la única actividad que el Ayuntamiento de Monleras organiza a lo largo del año sino que son muchas y muy variadas, las cuales se intensifican con la llegada del verano. En este sentido, desde el Consistorio reconocen que «Monleras bulle en verano, ya ha dado comienzo el XXIV Festival de Teatro y Artes Escénicas, tenemos en estos momentos un Campo de Trabajo Internacional que colabora todos los años en el montaje y desmontaje de la feria y aportan algún taller sorpresa». Además, «el domingo 4 de julio celebramos nuestra VII edición de la Legua Castellana de Monleras, las fiestas en el mes de agosto, otro campo de trabajo internacional en colaboración con la ONG SCI, un triatlón social (Conectando Pueblos) a finales de agosto entre los 5 municipios más cercanos que ya va por su VI edición, una exposición sobre la alimentación y cocina tradicional elaborada por la Asociación Cultural Las Mestas» son sólo algunas de esas actividades programadas y desarrolladas en los meses de verano para el disfrute no sólo de los vecinos sino también de todos los visitantes que llegan a esta zona de la provincia salmantina.