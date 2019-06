«Con la Feria del Libro el sábado completamos un fin de semana lleno de actividad en La Alberca» El alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo, en su despacho del Ayuntamiento. / M.J. GUTIÉRREZ LA ALBERCA Esta celebración será el primer acto público del regidor tras haberse constituido la Corporación municipal, que preside 4 años más M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD LA ALBERCA Miércoles, 19 junio 2019, 13:08

La Alberca no para su actividad y el fin de semana serán varios los eventos que se celebren como la Feria del Libro, la Noche Romántica de los Pueblos más Bonitos de España y la celebración del Corpus Christi. De estos actos y de su reelección como alcalde habla Miguel Ángel Luengo en esta entrevista.

–La Feria del Libro es una de las actividades que incorporó usted en la pasada legislatura y por la que apuestan un año más.

–Sí, el próximo sábado, día 22, celebramos la cuarta edición y contaremos con ocho librerías que pondrán a la venta sus libros en la Plaza Mayor procedentes de diversos lugares como Valladolid, Béjar, Salamanca, La Alberca, entre otros.

-Junto a los expositores siempre han contado con un programa de actividades paralelo, ¿qué han organizado para este año?

-A las 13:30 horas en el teatro tendremos la presentación de dos libros: 'Almazuelas. Cuentos de mujer', de Loana Lugones; e 'Historias soteñas' de Judith Hernández Alonso; que estará acompañada de la actuación del coro de La Alberca. Y las dos autoras después estarán firmando ejemplares en la feria. Además, el Club de Lectura de La Alberca, que siempre está presente en este evento como parte organizadora, llevará a cabo la lectura en voz alta de algún libro. Para los niños hemos preparado un Juego de la Oca gigante muy peculiar y es que las casillas serán de lugares de La Alberca: la cárcel, el pozo, los puentes, el mesón... y estará puesto en la Plaza para poder jugar en cualquier momento, acompañándose con juegos populares. Todo ello desde las diez de la mañana que se abrirá la feria hasta las siete de la tarde.

«Obtener el respaldo de los vecinos te da mucha fuerza para continuar trabajando»

-¿Qué presupuesto han destinado para este evento?

-Unos 3.000 euros, que incluyen desde el montaje de casetas para cada librería (que es una de las novedades de este año y algo que nos habían pedido los participantes), como la comida y el desplazamiento que pagamos a los libreros, las actividades que se van a realizar, la promoción de la feria, etc.

-¿Y el objetivo principal que se han planteado para esta edición?

-El objetivo siempre es fomentar la cultura, porque pensamos que falta una gran feria cultural en la zona. Pero, además, este año hemos querido que sea un fin de semana completo de actividades, aprovechando que el domingo es la festividad del Corpus Christi y que habrá mucha gente en el pueblo. Así, el sábado por la noche, tras la Feria del Libro, celebraremos la tercera edición de la Noche Romántica con la actuación de Samar Danza Oriental, a las 22:30 horas, y medianoche el beso más bonito del mundo. Y el domingo será la fiesta del Corpus, por lo que tendremos un fin de semana lleno de actos culturales, lúdicos y religiosos, en los que la tradición juega un papel importante.

-La Feria del Libro se podría decir que será su primer acto público como alcalde en esta nueva legislatura, ¿cómo se siente tras ser elegido por mayoría absoluta?

-Es el primer acto público y me siento muy orgulloso de que sea un acto cultural. Respecto a los resultados, estoy muy satisfecho, porque la primera vez puedes ganar por suerte o por cualquier motivo, pero cuando ganas una segunda legislatura es porque los vecinos confían en ti, les gusta como has trabajado los cuatro años anteriores. Además, hemos tenido mucho más apoyo que hace cuatro años, y hemos conseguido más concejales a pesar de que esta vez había más candidaturas que la anterior. Pero ahora no nos podemos dormir en los laureles, debemos seguir trabajando y haciéndolo mejor. El nuevo equipo llega con fuerza y con ganas de hacer cosas y ya hemos repartido las concejalías y estamos trabajando. Por ello me siento orgulloso y satisfecho, por el respaldo obtenido por los vecinos, que es algo que da mucha fuerza para seguir trabajando y compensa las ingratitudes que pueda tener la política municipal.

«Frenar la despoblación y poner en marcha el ecomuseo son retos para esta legislatura»

-¿Qué objetivos o retos se ha planteado para la nueva legislatura?

-Tenemos tres objetivos claros. El primero de ellos es continuar mejorando los servicios en el pueblo, y esto implica mucho más de lo que parece. En este sentido queremos implantar los cheques-bebé para los jóvenes, así como las ayudas a la vivienda y también bajar la tasa de la guardería. Son medidas encaminadas a evitar la despoblación, a que nuestros jóvenes se vayan del pueblo. El segundo de los retos es poner en marcha el Ecomuseo en el centro de recepción de visitantes, en el que se va a invertir casi un millón de euros y supondrá creación de empleo. Las obras ya han sido adjudicadas y empezarán en breve, por lo que podría estar en funcionamiento el próximo verano. Y en tercer lugar, crear un Plan de Excelencia Turística, crear una marca, algo que nos distinga, teniendo claro hacia donde queremos caminar y cuál es el horizonte al que llegar. Para ello implicaremos a empresas privadas, a la Universidad de Salamanca y al pueblo de La Alberca.

-Y todo ello sin dejar el día a día.

-La gestión y la resolución de problemas del día a día es muy importante, como también otras actuaciones en las que ya estamos trabajando como la renovación del hogar de mayores, para lo cual ya hemos presentado una memoria a la Junta para ver si nos dan una subvención. Se trata de una obra ambiciosa de la que esperamos tener noticias en el mes de octubre. Otra cuestión muy importante para La Alberca es también la de garantizar el abastecimiento de agua, que no sea un problema. El azud que se hizo tiene una fuga por una deficiencia en el proyecto y ya hemos hecho otro y hablado con la Diputación, que se ha comprometido a subsanarlo y solucionar el problema. Pero debemos trabajar para que el abastecimiento de agua deje de ser un quebradero de cabeza en la Sierra de Francia y se busquen soluciones definitivas para toda la zona.

-Este año se celebra el centenario del teatro y los 500 años de la torre de la iglesia, ¿organizarán algún acto para celebrarlo?

-Se están organizando diversas actuaciones para poner en valor la torre como visitas guiadas, proyecciones, actuaciones en verano... Y también habrá algún acto especial para conmemorar el aniversario del teatro, todo ello, sin olvidar la programación permanente que tenemos durante todo el año en el teatro municipal.